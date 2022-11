Dentro de los cambios anunciados últimamente en el cuerpo técnico, la llegada de Sebastián González como entrenador y Elian Villafañe como asistente, ahora se suma la incorporación de Bruno Lábaque.

El ex jugador y Manager de Atenas había decidido alejarse de la institución y tomarse un tiempo para compartir su vida con su familia. Pero ante los malos resultados y luego del despido de los hermanos Arrigoni, por pedido de los dirigentes, Bruno, una vez más, puso la cara en un momento complicado y se hizo cargo del equipo junto a Nicolás Arduh hasta que llegue un nuevo entrenador.

Con la llegada de Sebastián González y Elian Villafañe, pensó que su trabajo había concluido pero la sorpresa llegó cuando el nuevo entrenador y los jugadores vieron con buenos ojos que continúe junto al plantel.

"No lo tenía en mis planes, solo había vuelto para dar una mano hasta que llegue un entrenador. Me sorprendió y me da una satisfacción muy grande que un técnico del nivel de Sebastián me invite a ser parte de su grupo de trabajo", aseguró Bruno.

Además, expresó "me tocó vivir momentos complicados y con estos cambios en el equipo se avizora otro futuro y me gustaría estar y por eso vuelvo". "Estoy para aportar y aprender".

Por su parte, Sebastián González se refirió a su incorporación y aseguró, "Bruno va a colaborar conmigo en el andar individual de los jugadores y su seguimiento, también será un nexo de lo deportivo con la dirigencia".

Omar Cantón, capitán del equipo, también habló sobre su llegada y el aporte que puede brindar, "Bruno siempre estuvo en momentos difíciles, nos cambió la energía y nos dio una mano muy grande, ya conoce este grupo y a los que están por llegar y eso es muy bueno. El es un líder y esperemos que ahora se vengan las buenas para que le toque estar en un momento feliz".

Por último, recordar que ahora el cuerpo técnico de Atenas queda conformado por Sebastián González, Elian Villafañe, Nicolás Arduh y ahora Bruno Lábaque.