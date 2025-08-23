Brutal pelea en el speedway británico en plena pista

El Campeonato Cab Direct se convirtió en un verdadero ring de boxeo el viernes por la noche, cuando el excampeón británico de speedway, Charles Wright, de 36 años, y el piloto australiano Jake Allen, de 30, se vieron involucrados en una acalorada y brutal pelea en la pista. El incidente ocurrió en el circuito de Teesside, en el ECCO Arena de Middlesbrough, durante el partido entre Redcar y Scunthorpe.

La disputa se desató después de la sexta manga, cuando Wright chocó contra Allen. Según Allen, él había ganado la carrera y, al soltar el acelerador, Wright "calculó mal su trayectoria y me golpeó; no fue culpa mía".

Lo que comenzó como un choque evolucionó rápidamente a una confrontación física:

Tras el incidente, ambos pilotos intercambiaron palabras.

Posteriormente, Allen se acercó a Wright y lo arrastró fuera de su moto.

Allen luego confrontó a Wright y lo golpeó.

Ambos se enzarzaron en una pelea brutal antes de caer a la pista, donde varios oficiales tuvieron que intervenir para separarlos.

La magnitud del incidente no pasó desapercibida, con comentaristas exclamando: "¡Hay drama aquí!", y añadiendo: "¡Nos encantaría verlo! Yo no me involucraría en eso, y Charles Wright volverá a participar. Habrá peleas por doquier". La situación desencadenará una investigación disciplinaria, y tanto Wright como Allen podrían enfrentar cargos ante el organismo rector del deporte.

Sin embargo, tras la intensa confrontación, Wright y Allen finalmente resolvieron sus diferencias y se dieron la mano, un momento que un comentarista describió como "muy divertido" y "ese tipo de rodar por el suelo al estilo UFC".

A pesar del caos, el equipo de Redcar, cuyo capitán es Charles Wright, finalmente se llevó la victoria con un marcador de 55-35 sobre Scunthorpe, acercándose un paso más a la clasificación para los playoffs.