Agresión viral y respuesta ejemplar en la liga «Entre Amigos»

Un partido de básquetbol amateur disputado el fin de semana pasado en Villa Devoto, Ciudad de Buenos Aires, fue suspendido debido a una agresión brutal que se viralizó rápidamente en las redes sociales. El encuentro se desarrollaba en el gimnasio del Colegio Cardenal Copello, en el marco del torneo Básquet Entre Amigos (BEA), una liga recreativa que opera paralelamente a la competencia oficial de FeBAMBA.

El incidente ocurrió durante el enfrentamiento entre un equipo del Colegio de Abogados de San Isidro y el equipo de Tercer Tiempo. Las imágenes capturaron el momento en que un jugador de Tercer Tiempo colocó una «cortina ciega» que sorprendió a su rival, el jugador N.º 4 del Colegio de Abogados.

La reacción de este último fue desmedida: reaccionó con un codazo que impactó en la nuca del adversario, dejándolo tendido en el piso. No conforme con eso, el agresor le propinó además un pisotón en la cabeza. Esta violenta escena desató una batalla entre los miembros de ambos equipos, forzando la suspensión inmediata del partido.

Sanciones y repudio institucional

Tras evaluar las impactantes imágenes, la Asociación Civil Básquet Entre Amigos (BEA) aplicó severos castigos. El Tribunal de Disciplina, presidido por el Dr. Damián Pigliapoco, tomó la determinación de expulsar de todas las competencias que organiza al jugador N.º 4, Santiago Corbalán Olivera, por considerarlo responsable de “agresión reiterada” y “conducta violenta grave”.

En cuanto al resultado deportivo, el comunicado publicado este martes informó que el partido fue dado por ganado a Tercer Tiempo con un marcador de 20 a 0.

Aunque Corbalán Olivera recibió la máxima sanción, otros jugadores también fueron castigados por la reyerta masiva. Tres jugadores de Tercer Tiempo —Gonzalo Zugri, Federico Romero y Sat Kalil— fueron suspendidos por cuatro partidos a causa de “agresión de hecho a un adversario”. Adicionalmente, el Tribunal amonestó a ambos conjuntos por la participación masiva de sus miembros en la trifulca que condujo a la suspensión.

Las autoridades de la organización manifestaron en redes sociales su “más enérgico rechazo a todo hecho de violencia”, lamentando profundamente lo ocurrido el domingo 28 de septiembre. La BEA expresó su apoyo al jugador agredido y su familia, ofreciéndose a disposición para lo que sea necesario. Además, agradecieron el respaldo de las instituciones y equipos que sostienen el espíritu del torneo, el cual nació y se mantiene bajo los valores de la amistad, el respeto y la pasión por el básquet.

Concluyeron su comunicado enfatizando: “La violencia no tiene lugar en nuestra comunidad deportiva”.