Buffarini, que ya se encuentra listo para debutar en la "T" se acordó al Consejo de Fútbol que lidera Riquelme

Julio Buffarini volvió a Talleres después de 13 años ya listo para su debút vistiendo la azul y blanca, el lateral derecho brindó una entrevista a TyC Sports y le dio un palito al Consejo de Fútbol de Boca, que lidera Juan Román Riquelme, por su salida del club Xeneize.

Buffarini, quien llegó a Boca en 2017 y se fue a mediados de 2021 sin renovar su contrato, recibió seis meses antes de finalizar su vínculo un comunicado en el que le avisaron que no continuaría en el club: "Después de lo que pasó en 2018 siempre tuve en mente quedarme a cumplir mi contrato. Siempre dijeron que me quería ir porque había llegado otro lateral. La competencia siempre iba a estar, y eso te ayuda a crecer, que es lo que yo quería", comenzó el jugador.

"Me sorprendió que se hiciera un comunicado casi siete meses antes de que se termine mi contrato, con tantos partidos por delante. Siempre traté de estar al margen de eso pero no era fácil. Siempre fui profesional, vivía las 24 horas para Boca, incluso tuve posibilidades de firmar un contrato seis meses antes con otros clubes pero no lo hice por respeto a Boca. Se me terminó el contrato y no hubo vuelta atrás. Me quedo con los buenos recuerdos, la gente me quiere y me lo hace saber por la calle. Me quedo con los cinco títulos que me tocó ganar", expresó Buffa a TyC Sports.

En ese sentido, el lateral se mostró sorprendido por la forma en la que se comunicó su salida de Boca: "Me sorprendió, estábamos en una negociación, yo hablaba mucho con Román, él me hizo saber su deseo de que yo continúe en el club, yo tenía muchas ganas de continuar, pero me sorprendió la manera, seis o siete meses antes mandaron un comunicado cuando quedaba mucho por delante para seguir negociando. Son decisiones que toman ellos, uno tiene que respetarlas"

"Me hubiera gustado irme de otra manera de Boca, pero esos tres años y medio me dejan tranquilo que desde mi lado traté de dejar todo, bien o mal, pero con ganas y compromiso por el club. Boca te exige eso. Si no estás las 24 horas pensando en Boca, se hace difícil. Lo disfruté mucho, gané cinco títulos. Por distintas cosas no pude seguir pero estoy eternamente agradecido al hincha de Boca porque me brindó su cariño siempre", explicó Buffarini.

"Me hubiera gustado irme de otra manera de Boca, pero esos tres años y medio me dejan tranquilo que desde mi lado traté de dejar todo, bien o mal, pero con ganas y compromiso por el club. Boca te exige eso. Si no estás las 24 horas pensando en Boca, se hace difícil. Lo disfruté mucho, gané cinco títulos. Por distintas cosas no pude seguir pero estoy eternamente agradecido al hincha de Boca porque me brindó su cariño siempre", explicó Buffarini.

Julio Buffarini, el interés de San Lorenzo y la bronca de la gente

"No me sorprende que me quiera San Lorenzo. Estuve mucho tiempo en el club, de salvarnos del descenso a jugar el Mundial de Clubes contra el Real Madrid. Entiendo el enojo porque el hincha de San Lorenzo es muy pasional, algunos lo tomaron mal y les pido disculpas, pero yo me quedo con todo lo que me tocó ganar el club", declaró Julio Buffarini, que ganó la Copa Libertadores 2014 con San Lorenzo, en TyC Spots. "El interés lo escuché porque era San Lorenzo, junto con Talleres tenía prioridad para el regreso, pero no pasó más de un llamado y Talleres me ofreció un contrato por tres años. Mi familia también quería volver a Córdoba. No descarté nunca a San Lorenzo, siempre tuve el contacto con Matías (Lammens) y la gente del club, pero también uno toma decisiónes en base a la familia. Detrás de un jugador están ellos y tienen que estar contentos y tranquilos", completó.

La vuelta de Julio Buffarini a Talleres

"Yo estuve acá en las inferiores dos años, un año en el Federal A y cuatro en el Nacional B, y siempre me brindé al máximo. Hasta el día de hoy estoy sorprendido por las instalaciones del club. Con respecto a lo deportivo también, lleva muchos años compitiendo, haciendo bien las cosas. Fue finalista de Copa Argentina, compite en Copa Libertadores, ahora está en octavos de final. El club está en un buen momento y ojalá lo siga sostieniendo", dijo, y opinó sobre lo que se viene: los octavos de final de la Copa Libertadores ante Colón. "Jugar con equipos argentinos es, por el lado del viaje, algo positivo porque no te tenés que mover mucho. Pero desde lo deportivo va a ser muy cerrado, intenso, a los equipos argentinos los respetan más por sus ganas y su actitud. Va a ser un partido lindo para competir", concluyó.

TYC/MDZ/CAT