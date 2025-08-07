Betina Soriano volvió a Córdoba con una medalla colgada al cuello.

La futbolista de Belgrano, pieza clave de la Selección Argentina en la reciente Copa América femenina, fue reconocida por los jefes y compañeros de la Policía de Córdoba, donde se desempeña como cabo primero.

El homenaje se realizó en el Salón Azul de la Jefatura, con la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y autoridades de la fuerza. “Es un ejemplo de compromiso, superación y vocación de servicio”, destacaron desde la fuerza.

“Tuve el apoyo del día uno. Poder compartir esto con ellos, y que me apoyen es muy lindo y reconfortante. Fue una situación muy linda”, dijo la futbolista y cabo de la Policía.

Betina también habló del rendimiento del seleccionado en la Copa América: “No me lo esperaba, fue una sorpresa. Super feliz por los resultados. Es un logro muy grande, cuando lo cuento me emociono”, dijo Betina.

Su recorrido como futbolista

Su historia con la pelota comenzó a los 12 años en Belgrano, club donde se formó y dio sus primeros pasos como futbolista. Luego tuvo pasos por Talleres, M.E.D.E.A. y Huracán de Parque Patricios.

En 2021, dio un salto internacional al jugar en el Sporting de Costa Rica, donde sumó experiencia profesional. Regresó a Córdoba en 2022 y fue parte clave del ascenso de Talleres a la Primera B. Poco después, volvió al club de sus amores: Belgrano.

Con la Selección Argentina, Soriano ya había debutado en la Sub-17 y Sub-20. Con apenas 17 años, llegó a vestir por primera vez la camiseta de la Mayor.

Hoy, con 31, se consagró como una de las referentes del plantel que obtuvo el tercer puesto en la Copa América, demostrando que la perseverancia siempre tiene recompensa. Betina divide sus días entre los patrullajes matutinos y los entrenamientos por la tarde, reflejando una doble entrega que la convierte en un verdadero orgullo cordobés.