Alejandro Cabral, flamante tercer refuerzo de Belgrano, dialogó este miércoles con Radio Sucesos sobre su arribo a Alberdi para pelear la segunda parte de la Primera Nacional.

"Quería venir a Belgrano por muchas razones, por su historia, por su grandeza y porque soy hincha, desde chico iba a la cancha con mi hermano ", expresó.

El marcador central, proveniente de Cafetaleros de la segunda división de México, se definió: "Soy un jugador fuerte y me manejo bien en el juego aéreo. Pero no me gusta hablar, prefiero demostrarlo a la hora de entrar a la cancha".

Cabral fue pedido expreso del entrenador Ricardo Caruso Lombardi y firmó con la institución hasta junio del 2021.