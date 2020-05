"Estamos en ese proceso", dijo Héctor "Pichi" Campana cuando en el programa Entre Nosotros, Rebeca, que emite todas las mañanas radio Universidad, le preguntaron sobre si los cordobeses podían practicar deportes individuales en los próximos días.

El titular de la Agencia Córdoba Deportes habló del tema principal que se tratará en la reunión virtual que mantendrá con los representantes de las distintas federaciones deportivas de la provincia.

"Evaluaremos los protocolos que presenten las federaciones. En ese sentido no haremos diferencias entre deportes individuales y colectivos", dijo Campana, quien, sin embargo, se encargó de aclarar las mayores complejidades de los protocolos vinculados a las actividades grupales.

"Los deportes colectivos tendrán que contemplar que los deportistas no pueden entrenar en grupo, que tendrán que mantener una distancia determinada; que en muchos casos sólo será para mejorar su capacidad física y técnica pero que no podrán tener ningún tipo de contacto; por lo tanto, la preparación en grupos será bastante limitada", explicó.

Campana expresó que todo acuerdo o definición sobre un determinado tema deberá ser aprobado primero por el COE (Comité de Emergencia) regional y luego por el COE provincial, y que, de autorizarse, la continuidad de la práctica deportiva estará sujeta a la evolución o no de los contagios. "No dudaremos en volver atrás", dijo el ex basquetbolista de la Asociación Deportiva Atenas.

"Pichi" manifestó que "el running (correr) está desaconsejado en estos momentos", pero que se está evaluando la posibilidad de que la gente salga a caminar, siempre y cuando mantenga la distancia social. Por último negó toda posibilidad del regreso a la actividad en los gimnasios.

Sobre la reconversión de los gimnasios del estadio Kempes en espacios de contención para la gente que sufre distintos avatares por el coronavirus, Campana dijo que hay 48 trabajadores golondrinas cuyo rumbo de trabajo es Traslasierra, que están en cuarentena y que reciben asistencia médica y alimentaria.