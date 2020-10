Internado en el hospital San Roque, afectado de coronavirus, Héctor "Pichi" Campana habló en radio Universidad sobre cuáles son sus síntomas y sus sensaciones al padecer la enfermedad.

En comunicación con el programa Entre Nosotros, Rebeca, el ex jugador de la Asociación Deportibva Atenas, manifestó: "Me llevó un día, nada más, darme cuenta de lo que es éste enfermedad. Tomar contacto con los médicos, las enfermeras...Una de ellas se contagió y ya está curada...Lo único que poido es que todo pase rápido y no se complique".

El funcionario dijo que el fin de semana empezó a tener síntomas de la enfermedad. "Empecé a sentir cansancio. Me agite mucho al subir unas escaleras. Me dijeron que hay un periodo crítico de entre 48 y 72 horas".

"Me hicieron una tomografía de pulmón y vieron una manchita, por eso los médicos decidieron internarme. Uno piensa que no le va a pasar y le pasa", concluyó el ex deportista.