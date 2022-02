"La NBA se trata de estar siempre disponible. Sabía que tarde o temprano iba a gozar de esta oportunidad", expresó el cordobés en conferencia de prensa en el TD Garden de Boston, una vez concluido el partido.

El exjugador del Real Madrid recuperó la confianza del DT Michael Malone y estuvo en cancha durante 29 minutos en la franquicia del estado de Colorado, luego de consumir partidos en los que –prácticamente- no fue utilizado, lo que llevó a versiones y rumores de que podía ser traspasado a otro equipo, en el habitual cierre de pases de febrero.

Al cabo del tiempo jugado, Campazzo colaboró con 14 puntos (11 de ellos en el primer período), 4 rebotes y 3 asistencias.

"Monte (Morris) estaba afuera por lesión. Por si el entrenador (Michael Malone) me necesitaba, yo estaba listo y debía entregar esa energía en el comienzo", explicó el ex Peñarol de Mar del Plata, en relación a un frenético arranque en el que encestó tres triples.

"La idea es colaborar desde el lugar que me toque. Si me toque aplaudir y alentar en el banco a mis compañeros, lo haré. Si me toca entrar trataré de que sea de la mejor forma posible", manifestó.

"Sé que fueron semanas locas, pero intenté mantener la calma. Busqué poner mi energía en lo que estaba al alcance de mis manos, en lo que podía controlar. Uno quiere jugar siempre, pero es la NBA la que te entrega sus oportunidades", insistió.

Campazzo volverá a estar disponible hoy en los Nuggets (30-25), que enfrentarán desde las 21.30 a Toronto Raptors (31-23), en condición de visitante.