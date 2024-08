Campeonato Argentino de Mayores: CÓRDOBA se alzó con la medalla de bronce

Deportes

El ex mánager de fútbol de San Lorenzo realizó una demanda contra Lucia Cassiau, su ex novia, por violencia familiar hacia los hijos de 12 y 10 años. Ante esto, allanaron el domicilio de la mujer y encontraron armas de fuego y municiones. Luego, la ex pareja realizó un procedimiento penal por violencia de género contra el ex volante.