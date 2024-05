Este sábado, desde las 23.50 (hora argentina), Saúl ‘Canelo’ Álvarez pone en juego los títulos de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El boxeador mexicano se enfrenta a su compatriota Jaime Munguía en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con transmisión televisiva de ESPN, aunque el combate también se puede ver por streaming a través de la plataforma Star+.

El múltiple campeón está lejos de pretender sumar una derrota más a su inexorable carrera, en la que posee un récord de 60-2-2. Enfrente estará uno de los mejores pugilistas de la actualidad, quien está invicto en 43 combates y registra nada menos que 34 victorias por KO. Álvarez admitió que espera una pelea muy complicada ante un rival de fuste, pero que tiene esperanzas en ganar de manera contundente. “Él viene a ganar, yo también, quiere decir que va a ser una gran pelea. Nos respetamos abajo del ring, pero no venimos a jugar, venimos a ganar contundentemente, que todo el mundo disfrute de la pelea”, anticipó. Munguía, por su parte, no se achicó y redobló la apuesta: “Pienso lo mismo, pero al contrario: lo voy a noquear yo. Me gusta que venga con esa mentalidad de ganarme y noquearme, yo voy con la misma”, comentó.

‘Canelo’ Álvarez vs. Jaime Munguía: lo que hay que saber

Unificación de los títulos de la categoría supermediano del CMB, la OMB, la AMB y la FIB.

Día: Sábado 4 de mayo.

Hora: 23.50 aproximadamente (horario argentino).

Estadio: T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

Día y horario del pesaje: Viernes 3 de mayo a las 17 (hora argentina).

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Jaime Munguía: cómo ver online

La pelea está programada para este sábado 4 de mayo a las 23.50 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

ESPN.

Star+.

Flow - ESPN.

DGO - ESPN.

Cartelera del sábado 4 de mayo en el Arena de Las Vegas

Saúl Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía - Por los títulos AMB, CMB, OMB y FIB del peso supermediano.

Mario Barrios vs. Fabián Maidana - Por el título interino CMB del peso welter.

Brandon Figueroa vs. Jessie Magdaleno - Por el título interino CMB del peso mosca.

Eimantas Stanionis vs. Gabriel Maestre - Por el título AMB del peso welter.

