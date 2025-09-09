Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: día, hora y transmisión de la pelea estelar en Las Vegas

El boxeo mundial tendrá este sábado 13 de septiembre uno de los combates más esperados del año: Saúl “Canelo” Álvarez enfrentará a Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en un duelo que definirá al campeón indiscutido de los supermedianos (168 libras, 76,2 kg).

Álvarez llega como poseedor de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Su rival, Crawford, recientemente campeón superwélter de la AMB, subirá de categoría con el objetivo de arrebatarle todos los títulos al mexicano.

La transmisión estará disponible en vivo a través de Netflix, sin costo adicional para los suscriptores, en lo que será un hecho inédito para el boxeo internacional.

En cuanto a los horarios, el evento comenzará a las 21.00 en la costa Este de Estados Unidos y a las 22.00 en Argentina, aunque la pelea estelar será la última de la velada y podría iniciar cerca de la medianoche.

La cartelera también incluye enfrentamientos destacados como Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. (peso superwélter), Christian Mbilli vs. Lester Martínez (título interino supermediano CMB) y Mohammed Alakel vs. John Ornelas (peso superpluma), entre otros.

Álvarez, de 35 años, tiene un récord de 63 victorias, dos derrotas y dos empates, con 39 triunfos por nocaut. En su última presentación derrotó al cubano William Scull por decisión unánime. Crawford, por su parte, llega invicto con 41 victorias (31 por nocaut) y títulos obtenidos en cuatro divisiones distintas, además de haber sido dos veces campeón indiscutido.

La expectativa es máxima: el combate promete reunir a millones de espectadores en todo el mundo y podría marcar un nuevo capítulo en la historia del boxeo moderno.