Canelo perdió las coronas, pero se llevó una fortuna

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas no solo marcó un cambio en la cima de los supermedianos, sino que también se consolidó como uno de los eventos más rentables en la historia reciente del boxeo.

De acuerdo con estimaciones de ESPN, el mexicano garantizó una bolsa mínima de 100 millones de dólares, cifra que podría elevarse hasta los 150 millones gracias a patrocinadores, derechos de transmisión y bonificaciones adicionales. Estos montos forman parte de su acuerdo con la llamada Riyadh Season, que incluye cuatro combates por alrededor de 400 millones de dólares.

Por su parte, el estadounidense Crawford percibió cerca de 50 millones de dólares, una suma que lo ubicó entre los boxeadores mejor pagados de la actualidad. El Consejo Mundial de Boxeo, además, premió al vencedor con un anillo conmemorativo valuado en 100.000 dólares, con incrustaciones de oro y diamantes, junto al cinturón de campeón, estimado en 188.000 dólares.

Más allá del resultado deportivo, la fortuna personal de Álvarez se incrementó notablemente. Según portales especializados, su patrimonio ronda los 300 millones de dólares, fruto de sus ingresos en el ring y de inversiones en negocios como Canelo Promotions, estaciones de servicio, bienes raíces y marcas propias en sectores de ropa y suplementos.

El estilo de vida del tapatío refleja esa magnitud económica: posee residencias de lujo equipadas con gimnasios, salas de cine y albercas, además de una colección de autos de alta gama en la que destacan Ferrari, Lamborghini y Rolls-Royce. En la presentación de la pelea, incluso llamó la atención por llevar un reloj Jacob & Co. valuado en 400.000 dólares.

En lo deportivo, la contienda dejó un saldo histórico. Crawford se impuso en fallo unánime (116-112, 115-113 y 115-113), sumó su triunfo número 42 en condición de invicto y se convirtió en el nuevo campeón indiscutido de los supermedianos. Álvarez, en tanto, sufrió la tercera derrota de su carrera profesional, aunque con una retribución que lo consolida como uno de los atletas mejor remunerados del mundo.