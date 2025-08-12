Caos en Cincinnati: el Masters 1000 al límite por el calor

El Masters 1000 de Cincinnati, uno de los torneos más tradicionales del circuito tenístico, vivió un día particular el pasado lunes, con una serie de incidentes sin precedentes a causa del intenso calor y la elevada humedad.

La jornada comenzó con un momento de gran preocupación: el desmayo del tenista francés Arthur Rinderknech durante su partido contra el canadiense Felix Auger Aliassime. Cuando promediaba el segundo set, Rinderknech, el 70° del mundo y abajo en el marcador, se desplomó en el fondo de la cancha, agobiado por los 32 grados de temperatura y una humedad superior al 50 por ciento.

Recibió atención inmediata del umpire, su adversario y los médicos del torneo, quienes le aplicaron hielo. Aunque intentó continuar, su estado visiblemente disminuido le impidió finalizar el encuentro. Auger Aliassime describió el suceso como "muy repentino" y "preocupante", señalando cómo la situación transformó su enfoque competitivo en una genuina inquietud por la salud de su colega. Recuperado, Rinderknech bromeó en sus redes sociales sobre haber "probado el GreenSet versión plancha". El propio Auger Aliassime aprovechó para recordar la importancia de beber mucha agua y protegerse del calor para todos los presentes, incluidos los aficionados.

Sin embargo, los problemas no terminaron ahí. Un par de horas después del desmayo de Rinderknech, la combinación de altas temperaturas y humedad afectó las instalaciones, provocando un apagón masivo en el certamen a causa del recalentamiento de uno de los generadores de electricidad. Esto obligó a interrumpir los partidos en medio de la sesión vespertina.

El "lunes insólito" continuó con más sorpresas. Durante el partido de Jannik Sinner contra el canadiense Gabriel Diallo, una alarma contra incendios comenzó a sonar furiosamente en el court central. Rápidamente se constató que el inconveniente radicaba en una de las plateas cabecera, donde se había cortado la luz y el dispositivo sonoro se activó. Sinner, con una sonrisa incrédula, vio cómo el juego se interrumpía por cuatro minutos antes de reanudarse. A pesar del incidente, el número 1 del mundo se impuso a Diallo.

Y por si fuera poco, en otro de los encuentros vespertinos, un llanto constante de un bebé en el court central durante el partido entre Emma Raducanu y Aryna Sabalenka llevó a la británica a reclamar a la jueza de silla, pidiendo explícitamente que sacaran al pequeño del estadio. Aunque la umpire se mostró inicialmente reacia, finalmente accedió a hacer la solicitud.

En definitiva, la jornada en el Masters 1000 de Cincinnati fue un recordatorio contundente de cómo factores externos pueden transformar un evento deportivo tradicional en un verdadero caos multifactorial, poniendo a prueba la resistencia de los atletas y la capacidad de respuesta de la organización frente a lo imprevisto.