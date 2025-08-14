Carlos “La Mona” Jiménez, el indiscutible “Mandamás” del cuarteto, demostró una vez más su poder de convocatoria, esta vez fuera de los escenarios tradicionales. Su reciente aparición en el streaming "Un poco de ruido" no solo fue un éxito musical, sino que también se convirtió en un hito digital. El canal de YouTube que lo transmitió rompió su propio récord de conexiones simultáneas, alcanzando la impresionante cifra de 152 mil usuarios en vivo, y sumando casi un millón de reproducciones en pocas horas.

Más allá de la música, La Mona aprovechó el espacio para hablar de su otra gran pasión: el fútbol cordobés. Con su característica honestidad, el ícono cultural lanzó una frase que resuena en toda la provincia: "Tengo mi corazoncito en uno, pero ya soy hincha de los cuatro en Córdoba: de Talleres, Belgrano, Instituto y Racing". Una declaración que despeja dudas y, a la vez, amplía su fanatismo a todos los grandes equipos de la capital.

Jiménez compartió cómo su amor por el fútbol nació en la niñez, mostrando ese fanatismo desde que nació. Aunque hoy su corazón abraza a todos los equipos, siempre tuvo un latido especial por Belgrano. “Mi nieto es hincha de Belgrano” Contó que, de chico, vivía a solo ocho cuadras de la cancha del "Pirata" e incluso intentó probarse en el club. "Fui a probarme… me dejaron sentado con el pantalón corto y la camisita celeste, pero nunca me probaron", recordó con una mezcla de orgullo y nostalgia.

Al no concretarse su sueño en Belgrano, a los 16 años, La Mona buscó otra oportunidad y se fue a jugar a Bella Vista. Allí se desempeñó como "9", siendo suplente de José Luis Saldaño, quien luego tuvo una destacada carrera en Instituto, Boca y Colón. Aunque no llegó a la primera división como futbolista, La Mona alguna vez soñó con llenar estadios con goles, no solo con su música.

Con la sabiduría que dan "mil escenarios", Carlos Jiménez habla de fútbol con la misma pasión y entrega con la que interpreta sus cuartetos. Su afirmación de ser hincha de los cuatro grandes de Córdoba no es una frase hecha, sino "un amor que no entiende de camisetas, solo de abrazos, como en un cuarteto que no termina nunca". Una muestra más de la autenticidad del "Mandamás" que une, no solo con su música, sino también con su particular pasión futbolera.