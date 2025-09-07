Carlos Alcaraz conquistó su segundo US Open y recuperó el primer puesto del ranking mundial

Carlos Alcaraz se consagró campeón del US Open 2025 tras superar al italiano Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, en un encuentro disputado en el estadio Arthur Ashe que se extendió por dos horas y 44 minutos. Con esta victoria, el español de 22 años sumó su segundo trofeo en Flushing Meadows, tras el obtenido en 2022, y desplazará a su rival del primer lugar del ranking ATP.

El título alcanzado en Nueva York representa el sexto trofeo de Grand Slam en la carrera del jugador nacido en Murcia. Su palmarés incluye también dos títulos en Roland Garros (2024 y 2025) y dos en Wimbledon (2023 y 2024), lo que le permite igualar marcas históricas: al igual que Rafael Nadal y Bjorn Borg, consiguió sus primeros seis grandes antes de cumplir los 23 años.

El enfrentamiento entre Alcaraz y Sinner se ha consolidado como uno de los duelos más relevantes del circuito actual. Con esta final, ya son 14 los partidos que disputaron, con un balance favorable para el español (9-5). Además, en finales, la ventaja también es clara: cinco victorias para Alcaraz frente a dos del italiano.

La temporada 2025 ha estado completamente dominada por ambos tenistas: Alcaraz y Sinner fueron los únicos campeones de Grand Slam del año, en una situación que remite a los años de hegemonía compartida por Federer, Nadal y Djokovic. De hecho, por primera vez desde el inicio de la Era Abierta en 1968, dos jugadores se enfrentaron en tres finales de Grand Slam dentro de una misma temporada.

Entre los datos destacados del encuentro se encuentra también la presencia del expresidente estadounidense Donald Trump, quien asistió como espectador a la final en el principal estadio del complejo de Flushing Meadows. Se trata de la primera aparición de un exmandatario en este tipo de instancia desde el año 2000.

Alcaraz cerró el torneo habiendo cedido apenas un set, justamente en la final. Por su parte, Sinner, de 24 años, finalizará el año como campeón del Abierto de Australia y Wimbledon, y finalista en Roland Garros y el US Open. Su racha de 26 triunfos consecutivos en torneos grandes disputados sobre superficie rápida llegó a su fin en esta definición.