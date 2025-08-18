La final del Masters 1000 de Cincinnati tuvo un desenlace inesperado. Carlos Alcaraz, actual número 2 del ranking mundial, se quedó con el título después de que Jannik Sinner decidiera abandonar el partido por problemas físicos cuando el marcador estaba 5-0 a favor del español en el primer set.

Carlos Alcaraz se consagró campeón en Cincinnati tras el retiro de Jannik Sinner
El italiano explicó tras el encuentro: “Desde ayer no me sentía bien. Pensé que iba a mejorar durante la noche, pero empeoró. Traté de salir a la cancha e intentar al menos un partido corto, pero no pude soportar más. Lo lamento mucho por todos ustedes”, expresó Sinner ante el público.

Con este triunfo, Alcaraz amplía su gran temporada 2025, que ya incluye títulos en Rotterdam, Monte-Carlo, Roma, Roland Garros, Queen’s y ahora Cincinnati, además de finales en Barcelona y Wimbledon.

