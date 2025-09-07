Carlos Alcaraz se coronó en el US Open y volvió a la cima ranking mundial

Carlos Alcaraz completó una de las mejores quincenas de su carrera deportiva. Esta afrimación toma más relevancia aún si se tiene en cuenta que hablamos de un tenista que alcanzó su sexto título de Grand Slam y el número 23 en toda su carrera. Sucede que la victoria por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 ante Jannik Sinner corona un torneo impresionante, en el que pasó por arriba a casi todos sus rivales.

No había mejor marco posible, ya que la final del último Grand Slam del año enfrentaba a los dos mejores del circuito, quienes además se habían repartido triunfos en las dos definiciones anteriores: Alcaraz ganó con épica en Roland Garros y Sinner se impuso con solidez en Wimbledon.

Sin embargo, la expectativa no duro mucho; el español jugó un primer set increíble y aunque el italiano se llevó el segundo, la sensación de superioridad siempre estuvo del mismo lado. La regularidad desde el fondo y un 83% de puntos ganados con el primer servicio (al contrario de lo que pasaba del otro lado de la red) fueron las claves para que las mangas siguientes y el título tengan sabor a jamón serrano.

“Carlitos” ganó su sexto trofeo de Grand Slam e igualó la marca de un par de muchachos que jugaban bastante bien: como ya lo habían hecho Rafael Nadal y Björn Borg, consiguió sus primeros seis grandes antes de cumplir los 23 años. Además, es su segundo major en canchas duras, un territorio que parecía dominado por Sinner.

El "Sincaraz" representa ya una rivalidad que quedará en la historia. Hasta ahora disputaron 14 partidos (9-5 Alcaraz) incluyendo 3 finales de Grand Slam. De hecho, por primera vez desde el inicio de la Era Abierta (en 1968), dos jugadores se enfrentaron en tres finales de Grand Slam dentro de una misma temporada. Lo dicho en este medio luego de final de Wimbledon se consolida: ambos están a kilómetros del resto. La pregunta es: ¿Cuántas más serán?

Con la victoria conseguida en Flushing Meadows, junto a los pocos puntos que defendía por haber caído en segunda ronda en 2024, Alcaraz logró lo impensado y volvió a la cima del ranking mundial. El murciano ahora tiene 11.540 puntos, relegando a Sinner al segundo puesto con 10.780 unidades.