Carlos Alcaraz venció a Taylor Fritz y gritó campeón en Tokio

Carlos Alcaraz se consagró este martes campeón del Japan Open Tennis Championships.

El murciano venció a Taylor Fritz por 6-4 y 6-4 en la final del ATP 500 de Tokio. Con este resultado, conquistó el 24º título de su carrera y el octavo en lo que va de 2025.

El número uno del mundo completó una semana tras superar una torcedura en su debut y terminó consiguiendo el trofeo en su primera participación en el certamen nipón. Durante el encuentro, Alcaraz mostró un buen servicio, apenas cedió un quiebre y cerró el partido en una hora y 38 minutos de juego.

“Está siendo mi mejor temporada. Ocho títulos, diez finales, eso muestra el trabajo realizado para llegar hasta acá”, sostuvo Alcaraz en la premiación.

No para de meter récords

Fiel al estilo de su compatriota Rafael Nadal, Alcaraz llegó para ocupar el lugar del hombre récord. El murciano está imparable y sigue desplegando su mejor tenis, que parece no tener techo.

Con este nuevo trofeo, Alcaraz alcanzó su mejor registro anual tanto en títulos como en victorias (67). En 2025 ya levantó dos Grand Slam (Roland Garros y US Open), tres Masters 1000 (Montecarlo, Roma y Cincinnati) y ahora sumó su tercer ATP 500 del año, después de las conquistas en Róterdam y Queen’s Club.