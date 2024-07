Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentan en el All England Lawn Tennis, en el marco de la gran final de Wimbledon 2024, instancias definitoria donde se cruzaron el año pasado, quedando en manos del español en aquella oportunidad, por lo que el serbio irá por la revancha.

El nacido en Murcia va en busca de su segundo Wimbledon en su carrera, tras ganar en cinco sets la final del año pasado frente a Novak. Asimismo, tratará de conseguir el cuarto Grand Slam en su corta, pero gloriosa trayectoria dentro del tenis.

Por su parte, Nole es el máximo ganador de Grand Slam en la historia con 24 títulos e irá en busca de su octavo trofeo en tierras británicas, para así transformarse junto a Roger Federer en los que más veces lo han ganado.

Cómo llegan Carlos Alcaraz y Novak Djokovic a la final de Wimbledon 2024

El español arrancó el torneo de gran manera al no perder sets en las primeras dos rondas, frente a Mark Lajal y Aleksandar Vukic. En la tercera jornada se le complicaron las cosas frente al estadounidense Frances Tiafoe, llevando las cosas hasta un quinto set y con un resultado final de 5-7, 6-2, 4-6, 7-6 y 6-2. En los octavos se cruzó con el francés Ugo Humbert, al que venció en cuatro sets por 6-3, 6-4, 1-6 y 7-5.

En sus últimos dos partidos hubo la misma coincidencia, perdió el primer set y luego logró darlo vuelta, ganando en cuatro parciales. En cuartos frente a Tommy Paul donde cayó 7-5 en el primer set y después ganó los otros tres seguidos por 6-4, 6-2 y 6-2. Y en las semis frente a Daniil Medvédev con un resultado final de 6-7, 6-3, 6-4 y 6-4. Para meterse en la final del día domingo.

Por el otro lado, el nacido en Belgrado tuvo un camino sólido hasta el partido definitorio. Las dos primeras presentaciones las paso sin sobresaltos ante el checo Vit Kopriva y el local Jacob Fearnley. En la tercera ronda se vio por primera vez acorralado frente a Alexei Popyrin, tras perder el primer parcial con molestias en la rodilla, logró darlo vuelta y terminar ganando por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6.

A partir de los octavos empezó a desplegar el gran nivel al que nos tiene acostumbrados, cuando se enfrentó a Holger Rune al que no le dio chances venciéndolo en sets corridos por 6-3, 6-4 y 6-2. En la siguiente fase pasó de instancia sin jugar debido a que no se presentó su rival Álex de Miñaur, por una lesión en la cadera. En semifinales volvió a no darle alguna chance a su rival, el italiano Lorenzo Musetti fue la victima al que derrotó en sets corridos por 6-4, 7-6 y 6-4.