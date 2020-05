Carlos Franco: "No es real que tenía cocaína en el auto"

Carlos Franco, arquero suplente de Belgrano, salió a desmentir que le hayan encontrado cocaína en su auto.

El futbolista asegura que la policía se lo plantó y que sólamente fue demorado por romper el aislamiento social preventivo y obligatorio.

-Me imagino que fue un momento difícil para vos, teniendo en cuenta lo que te ha pasado en las últimas horas.

-Quiero aclarar los malos entendidos. Estoy un poco triste por todo, porque además tengo una familia detrás.

-No te detuvieron porque el peso en gramos de la cocaína que llevabas daba para el consumo personal. ¿Esto es así?

-En realidad la detención que tuve fue por romper el protocolo de aislamiento preventivo, de lo cual tengo los comprobantes de que fui a comprar un medicamento para mí hijo. La verdad que del resto, yo desconozco porque fue cuando yo ya no estaba dentro del auto. La policía decidió pedirme toda la documentación necesaria para proceder a la detención. Yo les expliqué que no tenía el permiso para circular pero tenía los comprobantes de las compras que hice. Todo el resto no puedo justificarlo porque no es real y por eso mismo decidí hablar con mí representante para que se haga cargo de la situación.

-¿Entonces lo que encontraron en tu auto no tiene que ver con tu propiedad y que no pudiste ver el momento del registro del auto, no?

-Exactamente, todo fue confuso porque, cuando a mí me acusan de eso, yo estaba abajo del auto y no estaba observando lo que la policía estaba haciendo. Cuando proceden a esto, paso a mostrar todos los documentos del auto y me puse a disposición de la justicia para realizar los procedimientos necesarios, de los cuales di todo negativo. Por eso estaba tranquilo de que cualquier cosa que encuentren fuera de lo normal en mí auto, no era mío.

-¿El club te está apoyando o cómo está manejando este tema?

-Es una situación incómoda para todos, también para mí imagen porque esto tampoco es la realidad. Siempre he trabajado para crecer individualmente y creo que no es algo bueno para mí familia y tiene la necesidad de que yo salga a aclarar la situación. Con respecto a Belgrano, estuvimos en comunicación constante, me dieron todo el apoyo necesario y, cómo te digo, la causa por la cual se me acredita a mí es por romper el protocolo de aislamiento preventivo. La policía en esa instancia estuvo bien y lo entendí, por eso firme las actas necesarias. Todo el resto no sé de dónde salió porque es algo que desconozco y es algo que lo deje en manos de la justicia.

-En el momento que fuiste detenido por violar el aislamiento y te encontraste con esa situación, ¿cuál fue tu reacción o cómo fue que te dejaron ir?

-La realidad es que salí de mi casa un poco desesperado porque a las 3 de la mañana mi hijo estaba enfermo, entonces lo primero que hice fue ir en busca de una farmacia de 24 horas. La cuestión es que no me di cuenta y me metí en una calle en contramano porque no lo sabía, entonces el policía pensó que estaba borracho. Por lo que baje del auto y accedí a qué me hagan todo el protocolo porque sabía que estaba haciendo bien las cosas y no me di cuenta que estaba en contramano.

