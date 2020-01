El piloto español Carlos Sainz (Mini) ganó este viernes por tercera vez el Rally Dakar al conservar en el último cronometrado de la prueba la ventaja sobre el qatarí Nasser Al Attiyah (Toyota) y el francés Stéphane Peterhansel (Mini), quienes completaron el podio en segunda y tercera posición, respectivamente.

Sainz, que lideró la carrera desde la tercera etapa, se proclamó vencedor del rally más duro del

mundo por tercera vez en su trayectoria sumados a los conseguidos en 2010 y 2018, y lo volvió a hacer como el piloto más longevo en conseguirlo, con 57 años.

El madrileño y su copiloto Lucas Cruz no arriesgaron en los últimos 167 kilómetros cronometrados del Dakar para asegurarse el triunfo, que deben ratificar con un recorrido de exhibición de 13 kilómetros camino al podio de meta.

El Dakar 2020 se desarrolló íntegramente en Arabia Saudita con 12 etapas del 5 al 17 de enero y un recorrido de casi 8.000 kilómetros, de los que más de 5.000 fueron cronometrados, con salida en Yeda, la segunda ciudad más grande del país, y llegada en Qiddiya, una gran ciudad de ocio que se proyecta a las afueras de la capital Riad.

