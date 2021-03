El capitán de Boca Juniors, Carlos Tevez, aseguró que los jugadores "xeneizes" quedaron "calientes" con el empate 1-1 ante River Plate en el superclásico jugado en La Bombonera, un resultado que no los dejó conformes.



"Me voy molesto porque en nuestro mejor momento nos empatan. Para nosotros no fue un buen resultado, lo teníamos para ganar y no pudimos", lamentó el delantero.



"Estoy caliente -prosiguió-, nos empatan un partido que teníamos dominado. Tendríamos que haberlo liquidado antes. Con un poco de tranquilidad lo ganábamos, teníamos espacios para hacer otro gol: la de (Gonzalo) Maroni, otra de (Sebastián) Villa, la que tuve yo...".



"Tuvimos situaciones para liquidarlo pero no lo hicimos y lo pagamos. Nos vamos calientes, para nosotros no fue un buen resultado", completó.



"Ellos tenían mucho nerviosismo, no encontraban el lugar y la forma de quebrarnos. Por distracciones propias se llevan un empate de nuestra casa", consideró.



Finalmente se refirió al esguince de tobillo izquierdo que lo tuvo en duda y motivó su infiltración antes del partido: "Si no era este rival no arriesgaba el tobillo. Tuve que jugar infiltrado con el tobillo hinchado, pero son partidos que uno disfruta y quiere estar".



Por su parte, el entrenador Miguel Ángel Russo, no se mostró conforme con el empate, aunque valoró que su equipo estuvo "cerca de ganarlo".



"Pero hay detalles en los que tenemos que ser inteligentes", advirtió el DT al momento de buscar las razones que lo privaron del triunfo.



Boca ganaba desde los 41 minutos de primer tiempo con un penal del colombiano Sebastián Villa, sufrió el empate de Agustín Palavecino a los 22 del segundo y enseguida se quedó con un hombre menos por la expulsión del peruano Carlos Zambrano.



"Hubo muchas cosas que salieron bien, otras son para mejorar. El nivel del equipo fue bueno, estuvimos cerca de ganarlo, hay que saber jugar con una amarilla y usar y manejar las manos sin que el rival se tire y nos lleve a situaciones confusas", opinó.



Sobre la línea de tres defensores, variante táctica utilizada por primera vez, Russo explicó: "Teníamos que suplir la ausencia de Edwin (Cardona). Me gustó por la libertad que tuvieron (Frank) Fabra y (Nicolás) Capaldo para atacar. Fue importante. Cuando lo necesitemos lo volveremos a utilizar, es algo que iremos aceitando. No es definitivo".