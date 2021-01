Carlos Tevez, el referente de Boca, aseguró que continuará en tras haber ganado la Copa Maradona por penales ante Banfield.

Ante las versiones que ponían en duda su continuidad, sobre todo después de la eliminación de la Copa Libertadores, el "Apache", expresó: "Que la gente de Boca se quede tranquila, no voy a cometer el mismo error dos veces, me quedo en Boca".

"No tengo pensado dejar de jugar, por mi viejo, por mi vieja, no voy a dejar de intentarlo. Tengo un año más de contrato y no veo la razón para no hacerlo", destacó.

Por último remarcó que se siente en buen estado: "No tenemos mucho tiempo de parate, solo una semana, por lo que no se pierde el estadio físico. Creo que puedo dar y seguir, me siento bien".