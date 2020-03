Hablando de fútbol en el programa “Futbolémico” de radio Impacto, el entrenador dijo: "Yo no tengo porque esconder nada, no pasó nada con Luján. Después de Morón me abrazó y me dijo Ricardo perdona, lo hablamos durante la semana después".

Dialogando sobre el encuentro ante Témperley expresó: "El segundo tiempo del gato no fue bueno, no tenía las mismas fuerzas, si le da el pase a Estigarribia era gol y pateó al arco. Hizo un desgaste muy grande".

"Tendríamos que haber ganado, erramos mucho en el primer tiempo, fabricamos muchas jugadas pero no las terminamos".