Ricardo Caruso Lombardi, entrenador de Belgrano, analizó este lunes con Futbolémico de Radio Impacto, el empate 1-1 conseguido ante Agropecuario el pasado domingo por la fecha 17 de la Primera Nacional en condición de local.

"Con el 1-0 se nos hizo todo cuesta arriba, los jugadores salieron endemoniados, pero el gol nos golpeó. Salvo uno o dos jugadores, el resto no se pudo encontrar en el partido. Vi un nivel muy bajo de casi todos los muchachos, no fuimos el equipo que a mi me hubiese gustado", disparó el DT.

"A Vegetti le dije, vos no tenes que tirar los centros, vos tenes que ir a cabecear", sostuvo.

Respecto a ser el primer cruce en Alberdi, argumentó: "Este partido en Agropecuario es traerse un punto, pero en casa no poder ganar te da bronca".

Sin embargo resaltó la actitud de los "Piratas" que colmaron el Julio César Villagra.

"Cuando salimos a la cancha Peñalba me miró y me dijo "No lo puedo creer", lo del hincha de Belgrano es para sacarse el sombrero", concluyó.