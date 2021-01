Ricardo Caruso Lombardi renunció como DT de Belgrano por estar molesto con la AFA.

El Tribunal falló y su suspensión continuará, hecho que ofuscó al entrenador que deja al Celeste en la previa a un partido clave ante San Martín de San Juan previsto para este domingo.

"Prefiero dar un paso al costado para no generarle malestar a un club como Belgrano. Tenemos que cuidar al fútbol. Prefiero irme y no hacerme mala sangre como estos 25 días", fueron sus argumentos, en entrevistas radiales.

Luego le pidió disculpas a los hinchas "si en lago me equivoqué" y destacó: "Sé lo que estoy viviendo por dentro, no me gusta vivir de esta manera".