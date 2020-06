El entrenador del club atlético Belgrano, Ricardo Caruso Lombardi, condidera que no es momento de volver a jugar al fútbol en los torneos de la AFA, a la vez que no estuvo de acuerdo con la intención de Marcelo Gallardo en ese sentido, y tampoco con la decisión de la AFA de suspender los torneos con tanta anticipación.

En declaraciones a radio La Red, Caruso Lombardi, manifestó: "Nuestro trabajo mueve mucha gente. ¿Cómo sabés si alguno no trae el bicho este? Mi contador salió tres veces y tiene coronavirus, acá hay que tener cuidado todos los días y no subestimar el virus. En la zona de Capital y Gran Buenos Aires no están dadas las condiciones para volver a entrenar. No es el momento".

Sobre lo que dijo Marcelo Gallardo, acerca de la necesidad de volver a los entrenamientos, el DT de Belgrano, opinó: "Lo que dijo está bien, pero él habla de Primera, donde se podrían hacer los protocolos. Para mí debemos volver todos juntos al mismo tiempo".

Y en cuanto a la decisión de la AFA de terminar los torneos en marzo pasado, sin deliberaciones, de manera intempestiva, el entrenador fue crítico: "Se apuraron en terminar los torneos. Si se vuelve en noviembre, se seguía jugando y listo. Y no me gusta que hayan suspendido los descensos. Es bajar la vara: va a perjudicar a jugadores y técnicos".