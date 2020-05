Ricardo Caruso Lobardi tuvo un buen gesto con el club atlético Belgrano. Según lo manifestó en una entrevista realizada en radio Mitre, el entrenador le dijo a los dirigentes de Belgrano que cobrará sus sueldos hasta cuando se vuelva a jugar al fútbol.

"Me llamaron los dirigentes de Belgrano y me dijeron que estaban preocupados por los sueldos. Los últimos dos meses no los quise cobrar y les dije que no me paguen ahora, que les paguen a los empleados y a los jugadores; que yo recién lo haré cuando vuelva el fútbol", dijo el ex entrenador de Tigre, San Lorenzo y San Martín de Tucumán, entre otros equipos.

El director técnico celeste asumió en la entidad pirata en la segunda quincena de noviembre pasado cuando el equipo había sumado 13 puntos en 13 partidos, ubicándose en los últimos puestos de la tabla de posiciones del grupo A. En su gestión, Belgrano jugó ocho encuentros, con tres triunfos y cinco empates, llegando a las 27 unidades. Su ubicación, cuando el campeonato fue suspendido por la pandemia de coronavirus, era el décimo lugar, a cinco puntos de los puestos de clasificación al torneo reducido que otorgará el segundo ascenso a primera división.