Casi caído el acuerdo con Foster Gillett, el CSKA de Moscú ofrece 3,5 millones por Villagra

La situación ya alcanzó tintes ridículos y por eso en River contemplan diversas alternativas. La plata que prometió Foster Gillett por el pase de Rodrigo Villagra no aparece y en Núñez ya no la esperan. El mediocampista sigue entrenándose por su cuenta, pero podría reintegrarse al plantel si no hay una solución en los próximos días. El CSKA de Moscú hizo una oferta de 3,5 millones de dólares por la mitad del pase.

El propio jugador se hartó de la incertidumbre y dijo que ya está "hinchado los huevos" de esta situación. Su postura es clara: si no se resuelve la compra de su pase este fin de semana, considerará que el preacuerdo firmado con el Millonario ya no corre y pedirá volver al club.

Lo cierto es que desde River corren a contrarreloj para intentar encontrarle un nuevo destino, pero este domingo 23 de febrero cierran los libros de pases de la mayoría de las ligas de Europa para jugadores libres, que sería, a priori, su condición si alguien paga la cláusula.

Una de las alternativas que más cierra, si es que efectivamente el empresario norteamericano no cumple con lo pactado, es la del fútbol ruso. Aunque el libro de pases cierra hoy, si el jugador llega en condición de libre o si el club registra negociaciones previas por algún futbolista, hay un plazo extra de dos semanas.

River ya prácticamente se resignó a que no cobrará los casi 11,7 millones de dólares que había prometido Foster Gillett y que habían hecho que el club firmase un preacuerdo con el jugador por su salida, y ahora la intención es recuperar parte de la inversión. Por eso, si bien los 3,5 millones de dólares por el 50% del pase fueron considerados insuficientes, las negociaciones siguen abiertas. La dirigencia comandada por Jorge Brito pidió cinco millones por la mitad del pase y ahora espera una respuesta.

Qué hará River con Villagra si se cae el acuerdo con Foster Gillett y no logra concretar una venta al exterior

Cabe recordar que el cordobés llegó al club por pedido de Martín Demichelis a comienzos de 2024 y nunca logró continuidad ni regularidad. Con el Muñeco, pasó a ser la última opción para el puesto, pero cerró el año como titular. Sin embargo, el DT ya no cuenta con él, por diversos motivos: el primero es que el propio jugador pidió salir; el segundo, que no logró destacarse cuando le tocó jugar; y el último, que nunca fue el estilo de 5 que quería para su equipo.

De todos modos, si después de llevar más de 23 días entrenándose solo a la espera de la resolución de su situación le toca regresar, la idea es que Villagra tenga una conversación con Gallardo y de ahí surja el destino del futbolista en River. El final no parece que vaya a ser el deseado por ambas partes, pero aún está por definirse.