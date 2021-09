Central Córdoba de Santiago del Estero, que contará con el debut del entrenador Sergio Rondina en reemplazo de Gustavo Coleoni, recibirá mañana a Atlético Tucumán, en un encuentro válido por la undécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol.



El partido se jugará desde las 18.45 en el estadio Único Madre de Ciudades, contará con el arbitraje de Mauro Vigliano y será televisado por la señal de cable TNT Sports.



El "Ferroviario" lleva ocho partidos sin ganar, se ubica en la penúltima posición con ocho puntos, a uno de Arsenal (siete) y en la última fecha igualó 1-1 con Defensa y Justicia.



Coleoni fue echado por la dirigencia de la institución santiagueña tras la goleada en contra por 4-2 ante Rosario Central (9na. fecha). En la jornada pasada lo dirigió de manera interina Adrián Adrover.



El DT Sergio Rondina, de último paso por Arsenal de Sarandí, en su debut al frente del primer equipo de Central Córdoba no podrá contar con el delantero Sebastián Ribas (distensión también en el semitendinoso del muslo izquierdo) por lo que su lugar será ocupado por Pablo Argañaraz, autor del tanto del empate ante el "Halcón de Varela".



Además, el "Huevo" esperará por la evolución de los futbolistas Jesús Soraire y Alejandro Martínez, quienes arrastran diferentes dolencias físicas. En caso que no lleguen en correctas condiciones serán reemplazados por Carlo Lattanzio y Lucas Brochero, respectivamente.



Atlético Tucumán, en tanto, se ubica en la séptima posición con 15 unidades, al igual que Colón de Santa Fe, y en la última presentación igualó sin goles frente a Arsenal.



El entrenador del "Decano" tucumano, Omar De Felippe, no podrá contar con los futbolistas Jonathan Cabral (desgarro) y Cristian Erbes (traumatismo en el muslo), quienes serán reemplazados por Nicolás Romero y Joaquín Pereyra, respectivamente.



El resto del equipo será el mismo que arrancó frente a Arsenal.