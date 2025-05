Central Córdoba derrotó a Deportivo Táchira de Venezuela por 2 a 1 en el partido que disputaron esta noche, en Venezuela, por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2025.

Los goles fueron convertidos por el mediocampista Jonathan Galván, con un certero cabezazo a los 19 minutos de la primera parte, el delantero Bryan Castillo, que empató en 29 minutos del complemento, y el atacante Gastón Verón, que remontó sólo un minuto después.

Con el triunfo, el equipo de Omar De Felippe encabeza el Grupo C con 11 puntos, mientras que su par venezolano ocupa la última plaza, no tiene unidades y se quedó sin chances de clasificar.

En la última fecha, el equipo de Santiago del Estero tendrá que visitar la altura de Liga de Quito de Ecuador, el próximo miércoles 28 de mayo a las 21:30, mientras que el conjunto aurinegro se medirá con Flamengo de Brasil como visitante.

Síntesis:

Estadio: Polideportivo de Pueblo Nuevo (Venezuela).

Árbitro: Mathias De Armas (Uruguay).

VAR: Diego Dunajec (Uruguay)

Deportivo Táchira: Jesús Camargo; Roberto Rosales, Jesús Quintero, Mauro Maidana, Edicson Tamiche; Daniel Saggiomo, Leandro Fioravanti, Carlos Calzadilla, Jesús Duarte; Lucas Cano y Maurice Cova. DT: Edgar Pérez Greco.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero, Braian Cufré; Jonathan Galván; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentín, Luis Angulo; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Gol en el primer tiempo: 19m. Jonathan Galván (C).

Goles en el segundo tiempo: 29m. Bryan Castillo (T); 30m. Gastón Verón (C).

Incidencia en el primer tiempo: 12m. Edicson Tamiche expulsado (T).

Incidencia en el segundo tiempo: 45m. Carlos Sosa expulsado (T).

Cambio en el primer tiempo: 16m. Nelson Hernández por Carlos Calzadilla (T).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Gastón Verón por Iván Gómez (C), Nicolás Quagliata por Luis Angulo (C) y Diego Barrera por Leonardo Heredia (C); 12m. Juan Requena por Leandro Fioravanti (T), Carlos Sosa por Daniel Saggiomo (T) y Bryan Castillo por Lucas Cano (T); 19m. Fernando Martínez por Matías Perelló (C); 26m. Juan Ortiz por Jesús Duarte (T); 35m. Gonzalo Trindade por Santiago Moyano