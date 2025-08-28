Francisco Cerúndolo se despidió del US Open de la manera menos pensada. El tenista argentino estaba dos sets arriba y con un quiebre a favor en el tercero, pero terminó cayendo ante el suizo Leandro Riedi, ubicado en el puesto 435 del ranking ATP.

El partido había comenzado favorable para el porteño, que se impuso 6-3 y 6-4 en los primeros parciales. Sin embargo, a partir del tercer set el argentino se desmoronó tanto en lo físico como en lo anímico, y el europeo aprovechó la oportunidad para dar vuelta la historia y conseguir la victoria más importante de su carrera.

Fue 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2 para el suizo.

Con este resultado, el US Open se quedó sin representantes argentinos en el cuadro principal. Es la primera vez en cinco años que ningún jugador nacional alcanza la tercera ronda del último Grand Slam de la temporada.

Riedi, que hizo historia en Nueva York, enfrentará en la próxima instancia al ruso Karen Khachanov.