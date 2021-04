Nuevamente el Córdoba Golf Club demostró su gran calidad organizativa, presentando un campo en excelente estado competitivo, estando a la altura de esta gran competencia que reunió a jugadores de todo el país, que contó con Profesionales y Aficionados/as.

El tucumano, César Costilla, tuvo un gran desempeño este sábado, firmando una tarjeta de 67 golpes, cuatro bajo par y con un acumulativo de 274, -10, se consagró como flamante campeón del 89º Abierto OSDE del Centro presentado por Telecom.

Su día comenzó con doble bogey al uno, pero inmediatamente se recuperó con birdie en el 2, 3 y 7. Por la vuelta, su tarjeta se compuso de birdie al 10, luego birdie al 12 y cerró con acierto en el 16, para sacar cuatro de ventaja sobre su compañero de provincia, Nelson Ledesma, que terminó segundo.

“Es lindo volver a ganar luego de lo que fue el año pasado que nos pegó fuerte durante la pandemia. Estoy muy contento de ganar por segunda vez, agradezco a mi equipo de trabajo y a seguir trabajando por lo que se viene” comentó en la entrega de premios que se realizó en la terraza del club anfitrión. También agradeció a los sponsors, empleados y al greenkeeper de la cancha.

Por su parte, el premio al mejor aficionado fue para Germán Tagle, jugador del Club Sede, quien realizó una destacada performance y terminó con un total de 282, dos bajo par, en el cuarto lugar. El segundo casillero lo ocupó, Juan Martín Loureiro, de El Paraíso Country Club con 289, quien se impuso por desempate automático sobre Juan Dubra.

”Arranqué mal los primeros hoyos, pero me pude recuperar rápido. Me quedo con las ganas de tener un buen score para prenderme en el tablero. Además de eso, estoy muy contento por la performance, aprendí mucho y esta semana me deja con buenas sensaciones” comentó Tagle.

De esta manera finaliza uno de los mejores torneos del Calendario de Profesionales de nuestro país, que por cuestiones de público conocimiento no formó parte del PGA Tour Latinoamérica, pero sí fue parte del Dev Series.

Destacamos además, la colaboración comprometida, responsable y desinteresada de los Voluntarios, que sin dudas desarrollaron nuevamente un gran aporte proveyendo la información para el scoring on line, para que el “Abierto” pudiese seguirse en tiempo real desde cualquier punto del mundo.