Champions League: lluvia de goles y empate agónico de la Juve ante el Dortmund

Juventus y Borussia arrancaron la fase de grupos de la Champions League con un partido de altísimo voltaje que tuvo de todo.

El segundo tiempo fue un vendaval. A los 52’, Karim Adeyemi rompió el cero con un derechazo desde afuera del área. Juventus reaccionó rápido: a los 63’ Kenan Yildiz empató con un remate de media distancia. Pero la alegría duró poco. Dos minutos más tarde, Felix Nmecha volvió a poner arriba al Dortmund.

La respuesta de la Juve llegó de la mano de Dusan Vlahovic. El serbio entró encendido y a los 67’ la mandó a guardar para el 2-2. El partido era un ida y vuelta sin respiro. Y a los 74’, el brasileño Yan Couto definió cruzado y silenció Turín con el 2-3.

El golpe parecía definitivo a los 83’, cuando Lloyd Kelly metió la mano en el área y Ramy Bensebaini cambió el penal por gol. 2-4 y cara de derrota en la “Vecchia Signora”.

Vlahovic volvió a aparecer a los 87’ para descontar y darle vida al equipo. Y en tiempo de descuento, el propio Kelly pasó de villano a héroe: de cometer el penal a meter un cabezazo salvador en el 94’. 4-4 y estallido en la tribuna.