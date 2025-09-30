Champions League: martes con presencia argentina en la segunda fecha
La fase de grupos continúa con duelos atractivos en dos turnos, desde las 13.45 y las 16.00. Habrá presencia de futbolistas argentinos en varios encuentros.
La segunda fecha de la Champions League se pone en marcha este martes y habrá varios argentinos en cancha. La acción arranca a las 13.45 y continúa desde las 16.00 (hora de Argentina), con varios choques atractivos.
En Kazajistán, el Real Madrid de Franco Mastantuono visita al Kairat Almaty. En simultáneo, el Atalanta recibe al Brujas de Bélgica.
Más tarde, a las 16.00, el Atlético de Madrid de Nahuel Molina, Nico González, y Julián Álvarez se mide ante el Eintracht Frankfurt de Alemania. A la misma hora, el Inter con Lautaro Martínez será local ante el conjunto checo de Slavia Praga.
También habrá argentinos en Turquía, donde el Galatasaray recibe al Liverpool: Mauro Icardi estará desde el arranque en el conjunto local. En Francia, el Olympique de Marsella de Leonardo Balerdi, Facundo Medina y Gerónimo Rulli enfrentará al Ajax.
La jornada se completa con el Chelsea de Enzo Fernández, Facundo Bounanotte y Alejandro Garnacho, recibiendo al Benfica. Además el Bodo Glimt recibe en Noruega al Tottenham del Cuti Romero, y Pafos FC vs Bayern Múnich.
Los partidos de este martes 30 de Septiembre
- 13:45 | Kairat Almaty (Kazajistán) vs Real Madrid (España) - Disney+
- 13:45 | Atalanta (Italia) vs Brujas (Bélgica) - Fox Sports
- 16:00 | Atlético de Madrid (España) vs Eintracht Frankfurt (Alemania) - ESPN
- 16:00 | Chelsea (Inglaterra) vs Benfica (Portugal) - Fox Sports
- 16:00 | Inter de Milán (Italia) vs Slavia Praga (República Checa) - Disney+ Premium
- 16:00 | Bodo/Glimt (Noruega) vs Tottenham (Inglaterra) - Disney+ Premium o Espn 4
- 16:00 | Galatasaray (Turquía) vs Liverpool (Inglaterra) - Disney+ Premium o Espn2
- 16:00 | Olympique de Marsella (Francia) vs Ajax (Países Bajos) - Disney+ Premium
- 16:00 | Pafos FC (Chipre) vs Bayern Munich (Alemania) - Disney+ Premium