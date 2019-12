Este lunes se conocieron los cruces por octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. El sorteo se realizó en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza.

Barcelona visitará al Napoli, por lo que será la primera vez que el astro argentino, Lionel Messi, pise el histórico estadio San Paolo de Italia.

El Atlético de Madrid, de Diego Simeone, recibirá al campeón, Liverpool.

El otro partido destacado que dejó el sorteo es el cruce entre Manchester City, con Sergio Agüero y Nicolás Otamendi, ante Real Madrid, clásico rival del entrenador español Josep "Pep" Guardiola.

Juventus, de Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, visitará a Olympique de Lyon, de Francia. París Saint Germain, con Ángel Di María, Mauro Icardi, Leandro Paredes, intentará pasar esta fase luego de tres eliminaciones consecutivas pero primero deberá superar al alemán Borussia Dortmund.

Las revanchas serán el 10/11 o 17/18 de marzo y los cabezas de serie serán locales.

La final se jugará el 30 de mayo en Estambul.

