Foster sugirió que el seleccionado "albiceleste" empleó la artimaña de ralentizar la pelota en los rucks, un factor que sus dirigidos no supieron contrarrestar en el Orangetheory Stadium.



"En general siento que ellos se salieron con la suya en el breakdown al no soltar al portador de la pelota en el suelo, y no fuimos capaces lidiar con ello", comentó el head coach neozelandés a la prensa local.



"Fue un área en que nos golpearon en el recuento de penales en momentos críticos. Probablemente estoy un poco desconcertado por eso", admitió tras señalar que el árbitro georgiano Nika Amashukeli no intervino para evitarlo.



El australiano Cheika retrucó ese cuestionamiento con ironía: "Él debe ser experto en eso porque su equipo lo hace todo el tiempo, así que seguramente debe saber".



Y sin mencionarlo expuso las falencias de su colega cuando elogió al entrenador neozelandés Scott Robertson, quien dirige al argentino Pablo Matera en la franquicia Crusanders.



"Creo que los Crusaders han dejado una marca importante, y Scott Robertson ha dejado una marca importante en Pablo. Demuestra la calidad del equipo y de su entrenador, volvió mucho mejor como jugador, mental y técnicamente", destacó en declaraciones reproducidas por la agencia AFP.



Cheika pronunció elogios al coach de Crusanders en paralelo al recrudecimiento de las críticas sobre Foster, cuya continuidad fue puesta en duda nuevamente tras la derrota ante Los Pumas.



Diez días atrás, la Federación Neozelandesa de Rugby decidió mantener al entrenador en su puesto con vista a la Copa del Mundo de Francia en 2023.



Los All Blacks, tricampeones mundiales y máximos ganadores del Rugby Championship con 7 títulos, perdieron con Argentina por primera vez en condición de local.



El seleccionado "albiceleste" consiguió su segundo triunfo en un historial que los hombres de negro dominan abrumadoramente con 31 victorias, 1 empate y 2 caídas en 34 juegos.



"Contra Argentina respetamos el ADN de los All Blacks poniendo en práctica un rugby ofensivo. Debemos encontrar otras respuestas para dar ante los equipos que nos asfixian", asumió Foster al momento de analizar lo sucedido en Christchurch, donde su equipo soportó el sexto revés en los últimos 8 partidos.



Los Pumas y los All Blacks volverán a enfrentarse el sábado próximo en la ciudad de Hamilton, donde Cheika espera que su equipo mantenga la intensidad del primer partido ya que los rivales "van a venir con todo" en busca de una revancha.



El partido se jugará en el FMG Stadium Waikato desde las 4.05 con transmisión de ESPN y la plataforma Star+.



El plantel argentino llegó este domingo a la sede del siguiente encuentro, localizada unos 950 kilómetros al norte de Christchurch.



"El equipo ya está instalado aquí en Hamilton, que será el lugar del segundo partido contra los All Blacks. Estamos muy contentos con el partido de ayer, hoy es un día de descanso para recuperarnos del partido del sábado y del viaje pero ya mañana arrancamos la semana de entrenamiento. Estamos con muchas ganas para corregir los detalles del sábado pasado y dar un lindo espectáculo el sábado que viene", contó el pilar Eduardo Bello en la cuenta oficial del equipo en Twitter.



Los Pumas quedaron al frente de las posiciones del Rubgy Championship con 9 puntos al igual que Australia, rival al que enfrentaron de local en las dos primeras jornadas con un saldo de una derrota y una victoria.



Después de la serie con Nueva Zelanda, el seleccionado argentino cerrará su participación ante los vigentes campeones del mundo, los Springboks de Sudáfrica, que ocupan la última posición con 4 unidades.



El primer partido será el sábado 17 de septiembre a las 16.10 en el estadio de Vélez Sarsfield y la revancha una semana después a las 12:.5 en la ciudad de Durban.