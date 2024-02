Por qué es importante

Además de por la posibilidad de sumar un nuevo título a las vitrinas, ambos equipos tienen necesidades diferentes con respecto al trofeo. Los Blues vienen en un sendero irregular y un triunfo podría significar un espaldarazo para su DT, Mauricio Pochettino, mientras que los Reds lideran la Premier League aún con la incertidumbre de lo que vendrá después de Klopp, que no continuará culminada esta temporada por cuestiones de salud

Jugadores a seguir

Tanto Enzo Fernández como Moisés Caicedo son la manija de los Blues en la mitad de la cancha, sumados a la regularidad de un Cole Palmer en ataque, quien además viene de convertirle un doblete al Crystal Palace. Por el lado de los Reds la cosa es más obvia. Si está Mohamed Salah, es el ideólogo en ofensiva, pero el egipcio viene en algodones desde hace varios encuentros. Recién volvió a sumar minutos en el triunfo por 4-1 ante Brentford ingresando desde el banco.

Así llegan

Los Blues no están en su mejor momento deportivo, con un andar irregular en la Premier League en la que se ubican 10°, lejos de los puestos de Champions. Se ilusionan, de todas formas, porque vienen de cosechar un buen empate ante el Manchester City (1-1) en su última actividad oficial. Los Reds, en cambio, lideran la liga cuatro puntos por encima del City, y arriban a esta final con tres triunfos al hilo (3-1 vs. Burnley, 4-1 vs. Brentford y 4-1 vs. Luton Town).

Último antecedente

Se cruzaron hace muy poco, el pasado 31 de enero por la Premier. Fue goleada 4-1 de los de Klopp, con goles de Diogo Jota, Conor Bradley, Dominik Szoboszlai y Luis Díaz. Christopher Nkunku decoró el resultado final.

Cuándo y cómo verlo

El partido se disputa el domingo a las 12 hs, con transmisión en vivo de ESPN en Star+