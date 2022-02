Chelsea vs. Palmeiras, La gran final en el Mundial de Clubes

Por la gran final del Mundial de Clubes, Chelsea y Palmeiras se medirán desde las 13.30 en el estadio Mohammed Bin Zayed. Finalmente se dio la lógica y el campeón de la Champions League se enfrenta al de la Copa Libertadores, en lo que será una nueva oportunidad para el equipo sudamericano de romper con la hegemonía de los europeos.

Cómo llegan Chelsea y Palmeiras a la final del Mundial de Clubes

El miércoles pasado, Chelsea derrotó a Al-Hilal por 1-0, con gol de Romelu Lukaku y de esa manera selló su paso a la final. Esta es su segunda participación en el Mundial de Clubes: en 2012 cayeron en la final ante el Corinthians por 1-0 y ahora van por la revancha.

Palmeiras, por su parte, mejoró su participación del año pasado, en la que fue eliminado ante Tigres en la semifinal. Esta edición logró superar esa barrera tras derrotar al Al Ahly por 2-0 el último martes y van por hacerse con el título.

Chelsea recupera a su entrenador antes de la final del Mundial de Clubes contra Palmeiras

Se había perdido la semifinal, contra el Al-Hilal de Arabia, por haber dado positivo de COVID-19.

El alemán Tuchel, de 48 años y quien dio positivo en el test de coronavirus el pasado sábado antes del comienzo del partido que el equipo londinense jugó con el Plymouth por la cuarta ronda de la FA Cup, arribó a Emiratos Árabes en un jet privado y hoy estará en el Moammed Bina Zayed de Abu Dhabi.

El ganador del premio The Best al mejor entrenador del mundo se realizó en las últimas un PCR cuyo resultado arrojó negativo, por lo que no dudó ni un segundo en armar su valija y subirse a un avión que lo llevó hasta Medio Oriente, para estar con su equipo que viene de derrotar en semis al Al-Hilal de Arabia Saudita, con gol de Romelu Lukaku, en un juego en el que el DT fue el asistente Zsolt Löw.

Probable formación del Chelsea

Kepa, Christensen, Thiago Silva, Rudiger, Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Alonso, Ziyech, Romelu Lukaku y Kevin Havertz. DT: Thomas Tuchel.

Probable formación del Palmeiras

Weverton; Gustavo Gómez, Luan, Murilo, Jorge o Jailson; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu y Rony. DT: Abel Ferreira.

Chelsea vs. Palmeiras, por el Mundial de Clubes: dónde ver en vivo el partido

Hora: 13.30

TV: TNT Sports

Árbitro: Christopher Beath

Estadio: Mohammed Bin Zayed