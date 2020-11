El escolta de 21 años, viene de atravesar los últimos siete años de su carrera en Atenas. Debutó en La Liga el 16 de febrero de 2016 y el pasado 4 de noviembre el debut de Mateo en esta temporada se dio en un marco muy particular, no sólo por ser su primer partido defendiendo los colores rojos y blancos, sino porque además lo hizo con la ansiedad de 8 meses sin jugar y nada ni nada menos que ante su ex equipo. “Me sentí muy bien en el debut. Al principio un poco nervioso, los primeros minutos sobre todo. Después me fui soltando” explicó.

Con algunas imprecisiones, el desempeño del equipo en el primer partido mostró un Instituto que construyó de menor a mayor, que fue adquiriendo confianza individual y colectiva que le permitió a los dirigidos por Sebastián Ginobili quedarse con el duelo cordobés. Sin demasiado tiempo para afinar detalles, La Gloria enfrentó al conjunto de La Banda al día siguiente. Respecto a las indicaciones del Sepo para el segundo encuentro, teniendo en cuenta la actuación ante Atenas, Mateo comentó: “Nos pidió que nos soltaremos más y que jugáramos sueltos. Sabíamos que íbamos a cometer errores como ante Atenas, pero nos dijo que hagamos mejor al compañero”.

Ante Olímpico, Instituto debió trabajar más para conseguir el triunfo y en este sentido, el escolta cordobés fue una pieza clave al convertirse la figura del partido. Se lo vio seguro y sus intervenciones aportaron lo necesario para que el albirrojo se mantuviera en juego. Chiarini sumó 24 puntos convirtiéndose en el goleador, además aportó 5 rebotes y tres asistencias.

– Hiciste un buen primer partido y un segundo aún mejor siendo la figura destacada y goleador ante Olímpico ¿qué análisis personal haces de tu actuación?

Ganamos los dos primeros juegos y estoy muy contento por eso. Por mi parte estoy con mucha confianza, pero lo más importante es que se ganaron los dos primeros partidos y esperamos seguir así.

– Si bien recién arranca el torneo, ya tuvieron la experiencia de jugar dos partidos seguidos ¿Cómo se preparan para lo que sigue?

No tuvimos una pretemporada muy larga. Con el correr de los partidos creo que encontraremos una mejor versión, trataremos de incorporar a Néstor (Colmenares) lo antes posible”.

– ¿Cómo se vive la experiencia de jugar en burbuja?

Es un formato raro, estamos adaptándonos. Siendo conscientes que son muchos partidos y es mayor la carga física. Pero es lo que nos gusta que es competir.