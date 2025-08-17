Chilena de ensueño: Richarlison desata la locura y calcó su gol mundialista en el debut del Tottenham

El Tottenham de Thomas Frank inició la Premier League con una contundente victoria 3-0 sobre el Burnley. La figura excluyente fue Richarlison, quien se despachó con dos goles. El primero llegó a los 10 minutos de juego, pero la joya del partido fue su segundo tanto, cerca del cuarto de hora del segundo tiempo. Tras un preciso centro del ghanés Mohamed Kudus, el brasileño ejecutó una espectacular pirueta que hizo estallar de ovación a los aficionados locales. Esta jugada fue un calco del gol premiado como el mejor del Mundial de Qatar 2022 que le hizo a Serbia, donde también marcó un doblete.

Brennan Johnson selló la goleada con el 3-0 final. El argentino Cristian "Cuti" Romero fue titular y portó la cinta de capitán de los Spurs. Por su parte, el debut del lateral peruano Oliver Sonne con el Burnley fue complicado, ya que perdió la marca en el golazo de Richarlison. Este inicio de temporada de Richarlison, que contrasta notablemente con la anterior, promete un gran año para el "Pombo" y los Spurs, que ahora se preparan para enfrentar al Manchester City el próximo sábado.