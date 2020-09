“No tengan dudas de que queremos y necesitamos la vuelta, pero primero está la vida”, aseguró Tapia y agregó: “Si Nación dice, cómo no (poder jugar en octubre). Vamos a respetar las decisiones que se tome”.

“En el último Comité Ejecutivo pusimos unas fechas tentativas, que en noviembre si estaban dadas las condiciones sanitarias se iba a empezar a competir en los torneos que definen los ascensos. Por ahí, esa temporada el clima nos favorece mucho más y hay menos riesgo de contagias".

"Va a volver cuando las autoridades lo digan. La idea es jugar los torneos que están inconclusos”, destacó Tapía y aseguró: “Después seguiremos charlando para ver cuándo es el comienzo de la Liga. Todos queremos volver, sabemos lo que representa el fútbol. La vida está primero y tenemos que ser conscientes, acompañar las medidas que se tomaron".

“Hasta que no haya vacuna, no va a haber público", aseguró Tapia y afirmó: “No sentí presión de la política para que el fútbol vuelva. Presiones para no volver o cambiar fecha, nunca las recibimos. Había fechas tentativas, pero nunca dijimos el 25 de septiembre comienza”.

La Superliga y la Liga Profesional de fútbol

“Sin dudas que nosotros con Superliga fuera de AFA o dentro, somos los responsables de las decisiones que se toman. Sabemos de las necesidades del fútbol argentino. Lo más destacable fue haber logrado la unidad como se plasmó a fin de año y plasmarlo en la Asamblea. Que la Liga profesional vuelva a estar en AFA es muy importante”

“Quizás algunos no se dieron cuanta o no lo vivieron, pero no era bueno que no se hable con una sola organización que esté representada todo los clubes. La Liga era algo necesario para el fútbol argentino por todo lo que venía viviendo la AFA. El 38 a 38, las renuncias casi masivas, una situación económica desastroza… Era necesario para poder llevar a cabo una gestión diferente. Los proyectos de selecciones, el fair play financiero... Los clubes estaban endeudados y hoy no sucede”

“No es simpático para nosotros decir que no tiene que haber descenso, pero son decisiones que tenemos que tomar económicamente. Tenemos que proyectar a futuro. Que en los próximos cinco años se ordenen todas las categorías. Lo vamos a proyectar. ¿Tenemos que trabajar para mejorar las competencias y hacerlas competitivas? Sí. ¿Los 30 y pico no son atractivos? Sí. Estamos trabajando. De acá a un mes lo anunciaremos. Sabemos las carencias”.

“Si íbamos a una competencia de 22 equipos es porque teníamos que estar a la altura de las grandes ligas, pero era muy injusto condenar al descenso. También acompañar la economía para salir de la crisis”.

“Hasta que no haya vacuna, no va a haber público. Cuando tomamos las decisiones hacemos un balance general. Cuánto sale abrir una cancha. Sabemos que durante ocho o nueve meses van a tener que meter la mano en el bolsillo y lo van a tener que hacer. Es todo pérdida. Sabemos cuáles son los cambios que tenemos que hacer y los vamos a llevar a cabo”.



San Martín de Tucumán y la decisión de ir al TAS

“Las instancias administrativas están para agotarlas. La voluntad de la mayoría de los clubes de los ascensos es respaldar la decisión del comité ejecutivo. Ascender dentro de la cancha. La decisión de los torneos tiene que ser en el campo y no en el escritorio"

"No comparto que sin agotar las instancias administrativas un club vaya a la justica. No es que no lo permito, no lo comparto. Hay sanciones pasar los clubes. Uno en el afán de concretar el objetivo, toma las decisiones que no son las correctas. El TAS está y tendrá que sacar la resolución. Que sea lo más rápido posible, esperamos que el TAS falle. Si toca lo contrato, tendemos que aceparlo”.

¿Cómo será el próximo torneo?

Tenemos la posibilidad de que en diciembre y enero podemos jugar, y cuando sea el tiempo de volver a las competencias, en base al tiempo que tenemos, aprobará o no el Comité Ejecutivo. Hay distintas ideas y depende del tiempo que tengamos para jugar. Hay que cuidar a los jugadores”.

“No podés jugar dos fechas por semana porque tenés un parate importante, podés tener lesiones, los clubes no pueden tener más de 40 jugadores, no se puede trabajar, económicamente es imposible”.

“Le es muy difícil a los equipos poder vender jugadores. La inactividad le quita a los clubes la posibilidad de venta o mal venden”.

La situación de Lionel Messi en Barcelona

"Simpatía no me causó, no se merece por todo lo que le dio a Barcelona. Es muy difícil estar 10 años siendo el número uno. Desde muy chico se fue de nuestro país y lo único que ha hecho es batir récord. Nunca ganó tanto como lo que Messi le ha hecho ganar a Barcelona".

"Me parece injusto cuando no piensa en la persona y sí en los intereres personales de una institución. Demostró lo que es cómo persona, Barcelona es su casa y está bien que cumpla su contrato. Después de todo lo que le ha dado, fueron muy injusto y no se merecía el destrato. Siempre supe que iba a cumplir su contrato, pero me dolió".



“Contento de que el fútbol argentino haya tenido la posibilidad de haber comenzado los entrenamientos y la Copa Libertadores, son pasos importantes para nuestro país que no teníamos la posibilidad de iniciar las prácticas. Se está avanzando y dando otro paso importante con la flexibilización de los entrenamientos y la posibilidad de que jugar amistosos”.

“Contentos de que nuestros equipos estén compitiendo a nivel sudamericano y la gente vuelva a ver a sus equipos, y estar en su casa viendo al equipo de sus amores. Si está en sus hogares se está cuidando, preocupa mucho el día a día de esta pandemia”.

“Hay que ir paso, ir viendo de que cada medida que tomamos los clubes las cumplan. No hemos tenido casos salvo lo que sucedió Boca masivos”.

“Es real de que no teníamos conocimiento de lo que era el Covid y hoy sí, y tenés las posibilidad de minimizar los riesgos de contacto. Siempre dijimos lo mismo: cuando las autoridades sanitarias lo permitan”.

“Está muy bien que Russo no pueda viajar, hay que cuidar la vida”.

“Hay un montón de hechos que confirman que no nos equivocamos. Provincias que no tenían casos y se ofrecieron para que los equipos hagan los entrenamientos, hoy tienen muchísimos casos. Hay provincias que están en fase 1, no nos equivocamos. Hoy ya tenemos un conocimiento, sabemos de qué manera podemos minimizar y prevenir”.

“Se trabajó todo este tiempo para que Argentina tenga un proyecto de Selección de 8 a 10 años más. Tuvimos la posibilidad de que haya caducado la sanción a (Lionel) Messi y tener contra Ecuador. Trabajando para cuando vengan, tener de la mejor manera el predio”.

Vía TyC Sports