La FIBA AmeriCup 2025 ha alcanzado su etapa más candente, con la confirmación de los cruces de semifinales tras una jornada de cuartos de final electrizante en Managua, Nicaragua, el 29 de agosto de 2025. Los favoritos hicieron valer su peso y demostraron su superioridad, dejando en el camino a históricos contendientes para establecer a los cuatro mejores seleccionados del continente.

Canadá, Estados Unidos, Argentina y Brasil sellaron su pase a las semifinales con actuaciones sólidas y marcadores que reflejaron su dominio. Cada equipo mostró sus armas y se consolidó como aspirante legítimo al título.

Así fue el camino a la gloria para los semifinalistas:

Canadá imparable: El conjunto canadiense no dio lugar a sorpresas y aplastó a Colombia por un contundente 94 a 56. Su clave fue una defensa férrea y transiciones rápidas, lo que lo posiciona como uno de los candidatos más firmes al campeonato.

Estados Unidos, poderío físico: Aunque Uruguay ofreció resistencia en el primer tramo, el equipo de Estados Unidos impuso su ritmo en la segunda mitad y cerró el partido con autoridad por 83 a 70. Su poderío físico y la profundidad de su plantilla marcaron la diferencia, asegurando su lugar en la siguiente fase.

Argentina, corazón y precisión: En el duelo más parejo de la jornada, la selección argentina, dirigida por Pablo Prigioni, logró imponerse por 82 a 77 ante Puerto Rico. La victoria se gestó en los minutos finales, gracias a una gestión precisa del balón y una defensa ajustada que le permitió superar un duro encuentro.

Brasil, ofensiva demoledora: El conjunto brasileño mostró su mejor versión ofensiva y neutralizó los intentos dominicanos de remontada, cerrando el partido con un 94 a 82 ante República Dominicana. Su contundencia ofensiva le valió un boleto para las semifinales.

Los esperados cruces de semifinales quedaron confirmados de la siguiente manera:

Canadá vs. Argentina — Fecha y hora: sábado 30 de agosto a las 21:10.

Estados Unidos vs. Brasil — Fecha y hora: sábado 30 de agosto a las 17:40.

Estos encuentros prometen ser de alto voltaje, con las mejores selecciones del continente luchando por un lugar en la gran final. La afición se prepara para una jornada inolvidable de baloncesto, donde la estrategia, el talento y la pasión se medirán en la cancha.