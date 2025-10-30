La revancha decisiva en La Fortaleza

Lanús y Universidad de Chile se enfrentarán en el partido de semifinal de vuelta de la CONMEBOL Sudamericana, definiendo un boleto clave para la gran final continental. El encuentro se disputará en La Fortaleza, el estadio de Lanús, este jueves 30 de octubre.

El inicio del juego está programado para las 19:00 (ARG, URU, CHI), aunque también se podrá seguir a las 17:00 (COL, PER, ECU). Para los aficionados, la transmisión en vivo estará disponible a través del Plan Premium de Disney+ (solo para Sudamérica). Este encuentro es crucial, ya que define el cupo a la final de la segunda competencia continental de clubes más importante.

El antecedente de la ida

El camino a esta revancha fue emocionante. En el último antecedente, Lanús y la U de Chile se enfrentaron el jueves pasado en Santiago por la ida de las semifinales, culminando en un empate 2-2.

Lanús, que ha cumplido una gran campaña, llegó a estar en ventaja por 2-0 gracias a un doblete de Rodrigo Castillo. Sin embargo, el equipo local, la U de Chile, logró igualar el marcador sobre la hora. Los goles para los chilenos fueron marcados por Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz, este último de penal.

El polémico desenlace del partido de ida fue tema de conversación, con el jugador de Lanús, Carlos Izquierdoz, señalando que el árbitro le había dicho varias veces que iba a cobrar el penal y que finalmente lo terminó haciendo.

Cabe destacar que la Universidad de Chile superó la instancia de octavos de final por decisión de la CONMEBOL, luego de "gravísimos incidentes" en la cancha de Independiente.

Actualidad y figuras a seguir

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, Lanús, llega al duelo con una racha positiva: lleva nueve partidos oficiales seguidos sin conocer la derrota, incluyendo juegos del torneo Clausura local y la Sudamericana.

Por su parte, la Universidad de Chile, bajo la dirección técnica de Gustavo Álvarez, llega a Argentina tras haber evitado la derrota en casa en la ida, lo que hubiera complicado seriamente su ilusión copera. Tras ese empate copero, la U perdió 1-0 en el clásico local contra la Universidad Católica.

Para este decisivo encuentro, varios jugadores destacan en ambos planteles: