Circuito Paralimpíco Loterías Caixa en Brasil: Elizabeth Noriega se colgó la medalla de oro

Elizabeth Noriega (S5) terminó en el primer puesto en los 200m libre femenina para adjudicarse la medalla dorada. Además compitió en las siguientes pruebas:

50m Espalda pase a Final A

50m Libres pase final B

100m Libres pase final B

La nadadora oriunda de Arroyito expresó en sus redes: “Sin dudas una experiencia inolvidable, que quedará marcada en mi carrera deportiva. Por primera vez pude llevar nuestra bandera argentina a lo más alto del podio, en mi prueba principal de 200m Libres. Mi primer Medalla de oro internacional por indice de calidad, no hay palabras para explicar lo que se siente, tantos años de trabajo, tanto esfuerzo, tanta entrega, pero siempre entregando el corazón en cada brazada. No me quedan más que palabras de agradecimiento a Todo el equipo que trabaja todos los días para que esto sea posible. GRACIAS DE TODO CORAZÓN!!!”