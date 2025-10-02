Clásico cordobés: Herrera y Zelarayán, cara a cara antes del duelo en el Kempes

La previa ya se vive y los hinchas cuentan las horas para que llegue el domingo. El clásico cordobés promete ser un partidazo, aunque, claro está, será con dos equipos que transitan realidades completamente diferentes.

Este jueves se confirmó que la tradicional conferencia de prensa, organizada por la Liga Profesional de Fútbol, tendrá lugar el viernes 3 de octubre a las 13.30 horas. El diálogo reunirá al capitán y arquero de Talleres, Guido Herrera, y también al capitán y la joya de Belgrano, Lucas Zelarayán.

El evento se realizará, como es habitual, en el Hotel Quorum, ubicado en Av. La Voz del Interior 7000, y será transmitido en vivo por LPF Play y el canal oficial de YouTube de la Liga Profesional.

El clásico entre Matadores y Piratas, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, se jugará este domingo 5 de octubre a las 16.45 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

BELGRANO

En tanto, el que ya calentó la previa, fue el goleador Celeste, Franco Jara. En la jornada de este miércoles, el atacante dialogó con la prensa tras la práctica abierta y se mostró expectante por el duelo del domingo: "Jugar este tipo de partidos marca un antes y un después, no solo en lo personal, sino también en lo colectivo y para la gente. Nosotros tratamos de reflejar siempre lo que significa jugar a lo Belgrano, así que estoy más que tranquilo que todos mis compañeros van a dejar la vida para sacar esto adelante”.

TALLERES

En paralelo, Talleres entrenó este miércoles en el Estadio Mario Alberto Kempes. El conjunto de Carlos Tévez hizo la práctica a puertas cerradas.

Además, desde el club confirmaron que aún quedan remanentes para el partido ante la “B”. Desde la dirigencia del Albiazul confirmaron cómo será la disponibilidad y el acceso para sus hinchas. Aquellos socios que deseen mejorar su ubicación, podrán hacerlo por diferentes precios. También se venden entradas para no socios.