Clásico cordobés: Talleres y Belgrano empataron en el Kempes

En la próxima fecha, el Matador visitará a Gimnasia en La Plata el sábado a las 16.45. Por su parte, el Celeste recibirá en Alberdi a Estudiantes el sábado a las 21.15.

El punto les cae mal a los dos. Talleres se alejó un poco más de la zona baja de la Tabla Anual, tras el empate de San Martín de San Juan y el triunfo de Aldosivi. En la vereda del frente, Belgrano sigue viendo la pelea de los playoffs desde afuera. El equipo de Zielinski quedó a un punto de Central Córdoba que es el último clasificado a la siguiente ronda.

Belgrano levantó en el segundo tiempo. Siempre dependiente de Lucas Zelarayán, el Pirata tuvo más peso ofensivo en el complemento con el ingreso de Menossi y Mavilla. Franco Jara y Uvita Fernández tuvieron ambos chances claras que no llegaron a capitalizar.

El partido estuvo caracterizado por la solidez defensiva de los dos. Un encuentro que arrancó muy estudiado y con pocas aproximaciones, la “T” mereció un poco más. Se vio un Talleres sólido desde el mediocampo, con el buen ingreso de Mateo Cáceres que aportó juego y orden al equipo.

Por la fecha 11 del Torneo Clausura, el Matador y el Pirata no lograron romper el cero luego de varias aproximaciones en ambas áreas.

Sobre el final del partido, un buen desborde de Luis Miguel Angulo encontró a Girotti, que tuvo tiempo para definir, pero el remate terminó desviado.

Buena combinación en ataque entre Ortegoza y Angulo. Centro al medio para que Girotti remata al arco. El rebote le quedó a Galarza, quien probó desde media distancia.

Talleres y Belgrano lo buscan con más ganas que ideas. Con los mediocampos partidos, los dos equipos van de ataque en ataque.

El entrenador albiazul mueve las fichas para ganarlo. Tras el ingreso de Federico Girotti, es el turno del colombiano Luis Miguel Angulo. Por el lado del Pirata, Lucas Menossi reemplazó Gabriel Compagnucci.

Gran jugada de Lucas Zelarayán, que puso un buen pase para Uvita Fernández. El extremo celeste no pudo definir por un buen cierre de Augusto Schott. El partido está para cualquiera.

Lo tuvo Nahuel Bustos. Buen desborde de Depietri, centro al medio, pero el centrodelantero optó por amagar y no pudo patear. Chance clara desperdiciada por la “T”.

El Pirata salió a buscarlo en el inicio de la segunda mitad. Talleres por ahora no encuentra respuestas en el medio y lo sufre abajo. Desarticulado el equipo de Tévez hasta el momento.

Talleres y Belgrano igualan sin goles en el Kempes. El Matador se va aplaudido al vestuario.

Ni Sporle ni Elías López pueden con los desbordes de Rick y Valentín Depietri. Talleres juega mejor y lo va a buscar. El extremo tandilese lo tuvo: remate desviado que casi entra por el palo izquierdo de Cardozo.

Zelarayán lo tuvo de tiro libre. Desde el rebote, Talleres fabricó una buena contra con Rick, que por ahora es figura. Pase largo para la corrida de Depietri que no pudo definir. El partido no da respiro. Falta el gol.

Gran centro al medio del Uvita Fernández para que Jara defina. Buena respuesta de Guido Herrera que la mandó al córner.

Talleres se siente cómodo y ataca por la banda derecha. Otro buen desborde de Rick, para el desborde de Nahuel Bustos. Bien por Lisandro López que cortó una clara chance de gol. Todo el Kempes pidió penal contra el delantero albiazul.

Gran combinación en el albiazul. Buen desborde de Rick Lima Morais, centro para Nahuel Bustos, que se la dejó a Depietri. El extremo intentó con cara externa y se fue muy cerca del palo derecho de Cardozo.

El Matador se anima un poco más, en un encuentro que es muy estudiado por ambos equipos. Aproximaciones casi sin peligro.

Pitazo de Facundo Tello, y arranca el gran clásico cordobés. Talleres y Belgrano juegan en el Kempes.

Se mueve el Matador. El equipo de Carlos Tévez ya está en el verde césped del Kempes. Se vienen los movimientos pre competitivos de cara a las 16.45, hora señalada para el inicio del partido.

Belgrano sale al Kempes. El conjunto de Ricardo Zielinski ya está en el césped del estadio para hacer los movimientos precompetitivos.

Llegó el día tan esperado por los cordobeses. Talleres y Belgrano se verán las caras en una nueva edición del partido más importante de la provincia, con la expectativa de sumar un capítulo más a una historia centenaria.

El choque se jugará por la fecha 11 del Torneo Clausura, desde las 16.45 en el Mario Alberto Kempes con arbitraje de Facundo Tello. Cabe remarcar que el encuentro se jugará únicamente con parcialidad de la “T”.

Los dos equipos llegan con realidades y aspiraciones completamente distintas. Por un lado, Talleres, llega con un buen envión anímico conseguido la fecha pasada, en la que derrotó por la mínima sobre el cierre a Sarmiento de Junín. Gracias al triunfo, la “T” cortó con una racha siete encuentros y más de 60 días sin triunfos.

El equipo de Tévez continúa necesitado de puntos para comenzar a despegarse de la zona baja de la tabla anual, que lo tiene en el puesto 18, arriba de Aldosivi y San Martín de San Juan que estarían perdiendo la categoría. Con diez puntos en el presente campeonato, los Matadores están en la 12° colocación de la Zona B, a tres puntos del ascenso a puestos de playoffs.

En la vereda del frente, Belgrano llega con un mejor presente. El Pirata viene de clasificar a las semifinales de la Copa Argentina por segunda vez en su historia, y posee un andar irregular en el torneo doméstico.

En el Torneo Clausura, el equipo del Ruso Zielinski viene de un polémico empate ante Barracas Central que tuvo en el centro de la escena a la terna arbitral. El Celeste tiene racha de cuatro partidos sin perder producto de dos igualdades y dos triunfos, y quiere meterse en zona de playoffs.

Las probables

Talleres: Tévez no movería los protagonistas de la última victoria ante Sarmiento y conservaría el mismo esquema, aunque con una duda en el ataque. Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza, Ulises Ortegoza; Rick, Rubén Botta o Nahuel Bustos, Valentín Depietri; Federico Girotti o Nahuel Bustos. DT: Carlos Tévez.

Belgrano: Zielinski pone lo mejor que tiene: el mismo equipo equilibrado que le devolvió el buen juego al Celeste. Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

El clásico contará con la transmisión de ESPN Premium.

Ultimos cinco enfrentamientos