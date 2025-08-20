Sin lugar en el Manchester City, se confirmó que Claudio “Diablito” Echeverri jugará a préstamo en la liga alemana.

El jugador de 19 años buscará ganarse algunos minutos en el Bayer Leverkusen, que esta temporada jugará la Champions League y se desprendió de varias de sus figuras, incluyendo a Florian Wirtz y Jeremie Frimpong, entre otros.

Claudio Echeverri se va del Manchester City y jugará en el Bayer Leverkusen
@Mancity

Según confirmaron medios internacionales, la operación se ejecutó sin cláusula de compra y el salario estará cubierto por el club teutón.

“Ya se hizo la revisión médica y se sumará este miércoles”, informó el periodista internacional especializado en fichajes Fabrizio Romano.

Claudio Echeverri se va del Manchester City y jugará en el Bayer Leverkusen
Foto: FIFA.

El diario Bild confirmó que “el City había buscado un club para darlo a préstamo y que el Borussia Dortmund también estaba interesado en el atacante”. Finalmente, el destino de la joya argentina fue otro.

El pase del chaqueño pertenece al City, que se lo compró a River en 2024. Con los Citizens disputó 3 partidos oficiales. Su debut en el elenco inglés fue el 17 de mayo de 2025, cuando ingresó 14 minutos en la final de la FA Cup ante el Crystal Palace.

Claudio Echeverri se va del Manchester City y jugará en el Bayer Leverkusen
Foto: El Gráfico.