Claudio Echeverri se va del Manchester City y jugará en el Bayer Leverkusen

Sin lugar en el Manchester City, se confirmó que Claudio “Diablito” Echeverri jugará a préstamo en la liga alemana.

El jugador de 19 años buscará ganarse algunos minutos en el Bayer Leverkusen, que esta temporada jugará la Champions League y se desprendió de varias de sus figuras, incluyendo a Florian Wirtz y Jeremie Frimpong, entre otros.

Según confirmaron medios internacionales, la operación se ejecutó sin cláusula de compra y el salario estará cubierto por el club teutón.

“Ya se hizo la revisión médica y se sumará este miércoles”, informó el periodista internacional especializado en fichajes Fabrizio Romano.

El diario Bild confirmó que “el City había buscado un club para darlo a préstamo y que el Borussia Dortmund también estaba interesado en el atacante”. Finalmente, el destino de la joya argentina fue otro.

El pase del chaqueño pertenece al City, que se lo compró a River en 2024. Con los Citizens disputó 3 partidos oficiales. Su debut en el elenco inglés fue el 17 de mayo de 2025, cuando ingresó 14 minutos en la final de la FA Cup ante el Crystal Palace.