Claudio Tapia fue reelecto como Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino

Durante el ciclo de Claudio Tapia al frente de esta Casa, la Selección Argentina Mayor, con Lionel Scaloni en la conducción del equipo encabezando un brillante cuerpo técnico, consiguió las Copas América 2021 y 2024, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalissima 2022.

El Futsal masculino logró los subcampeonatos en 2021 y 2024, la Copa América 2022 y los Juegos Sudamericanos en 2022. Las selecciones de fútbol juveniles alcanzaron numerosos títulos, entre los que se destacan los Sudamericanos Sub-15 en 2017 y 2019; Sudamericano Sub-17 2019 y el Sub-20 COTIF L'Alcudia 2018, entre otros. Al tiempo que las distintas selecciones femeninas continúan con un intenso desarrollo en todas sus categorías.

Asimismo AFA llevó a cabo distintas remodelaciones y obras en el predio de Ezeiza, denominado como Predio Lionel Andrés Messi.

Se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria 2024 de la Asociación del Fútbol Argentino en el predio de Ezeiza

Con la presencia del Presidente Claudio Tapia y de los dirigentes de todas las categorías del fútbol argentino, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria 2024 en el Predio Lionel Andrés Messi.

En el inicio del acto, se realizó un minuto de silencio en conmemoración a todos los integrantes de la familia del fútbol fallecidos durante el corriente año.

Luego, el Presidente Tapia tomó la palabra y manifestó:

“Felicitarlos nuevamente por tener una jornada democrática en AFA. Y darles la bienvenida a este predio que lleva el nombre del mejor jugador del mundo, Lionel Andrés Messi”.

Posteriormente, la autoridad principal de la Asociación del Fútbol Argentino expresó:

“Quiero decirles que realmente se trata de un día histórico para la democratización de nuestra entidad. Para nosotros, poder hacer cada año la Asamblea, después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que nos ha costado refundar el fútbol argentino, es una celebración. Lo digo con mucho convencimiento, con mucha firmeza: quienes comenzaron en el 2017 saben de qué hablamos, era un momento muy difícil”.

“Realmente refundamos el fútbol argentino: veníamos del fallecimiento de Julio Grondona, de una intervención, de no poder elegir autoridades. Modificamos los estatutos como pedía la casa madre del fútbol mundial y empezamos a refundar el fútbol argentino”.

“Era un momento muy difícil donde los clubes no cobraban los derechos de televisación. Muchas cosas de las que quieren que empecemos a vivir hoy, ya las vivimos. Estamos acostumbrados, las hemos pasado. Esta situación no deja de ser una de esas. Logramos darle estabilidad y valor al fútbol argentino, renegociamos los contratos y le dimos a nuestras selecciones un proyecto”.

“Todos sabemos lo que es el fútbol, lo que representa. A veces la pelota entra, a veces no, pero estábamos seguros de que la Selección Argentina necesitaba recuperar el protagonismo deportivo. Logramos los títulos gracias a nuestros jugadores, a nuestro cuerpo técnico. Creo que todos saben la realidad que viven nuestras selecciones: todas tienen un proyecto y es gracias a ustedes que son formadores”.

“A los jugadores campeones del mundo los formaron ustedes, nuestros clubes. Si fuera tan fácil formar jugadores, no formarían a argentinos, formarían a europeos. Sin embargo, los jugadores que triunfan en el mundo son formados en las instituciones que ustedes representan, por eso los vienen a buscar”.

“A veces nos quieren confundir, pero nosotros no estamos confundidos. Entendemos que para tener una Selección campeona del mundo necesitamos del trabajo que hacen ustedes, que forman jugadores, que siguen cediéndolos para que podamos competir, para que sigamos logrando títulos”.

“Cuando decimos que no queremos un modelo u otro lo decimos por esto también. Si los clubes no formaran jugadores, no tendríamos selecciones juveniles, se desvalorizaría nuestro torneo doméstico. No interrumpimos períodos de formación de nuestras selecciones juveniles gracias a que ustedes son los dueños del fútbol argentino. Con gran compromiso, acrecientan día a día la competencia desde las infantiles”.

“Tenemos eso que no tienen muchos: nos formamos ganando, nos formamos compitiendo desde el barrio hasta el último lugar en el que se juega al fútbol. Siempre jugamos para ganar. Los genes de nuestros jugadores son los que muchos necesitan y buscan. No nos dejemos engañar: los jugadores se forman acá, en nuestro fútbol y en nuestro país”.

“Muchísimas gracias por su compromiso, por participar en esta Asamblea, por asumir con humildad y responsabilidad votar las resoluciones que son las de ustedes. Acá no hay imposiciones, acá debatimos o votamos lo que el fútbol argentino quiere a través de sus dirigentes”.

“El compromiso es seguir haciendo grande el fútbol argentino. Estoy orgulloso de poder seguir contribuyendo a la vida de nuestro fútbol. Tengo el mismo compromiso del primer día. Lo mejor seguramente está por venir y lo vamos a hacer entre todos”.

Orden del Día, aprobado por unanimidad:

1) – Declaración de que la Asamblea ha sido convocada y que está compuesta en conformidad con los Estatutos de la AFA [conforme art. 30º, apartado 2. Inciso a) del Estatuto].

2) – Aprobación del Orden del Día [conforme art 30º, apartado 2, inciso b) del Estatuto]

3) – Pababras del Presidente [conforme art 30º, apartado 2, incisos c) y g) del Estatuto]

4)- Nombramiento de dos delegados encargados de verificar y suscribir el acta [conforme art 25º, inciso b) y art. 30º, apartado 2, inciso d) del Estatuto y art. 51º del Reglamento General].

5) – Nombramiento de tres delegados encargados de verificar los poderes [conforme art. 25º, inciso g) y art. 30º, apartado 2, inciso e) del Estatuto y art. 49º del Reglamento General].

6) – Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Recursos y Gastos al 30 de junio de 2024; y el dictamen de la Comisión Fiscalizadora referido a la documentación citada precedentemente [conforme art. 25º, inciso h) y art. 30º, apartado 2, incisos h) e i) del Estatuto].

7) - Cálculo Preventivo de Recursos y Gastos para el período comprendido entre el 1º de julio de 2024 y el 30 de junio del año 2025 [conforme art. 25º, inciso i) y art. 30º, apartado 2, inciso j) del Estatuto].

8) - Nombramiento de tres Delegados encargados de escrutar los actos eleccionarios correspondientes a la presente Asamblea [conforme art. 25º, inciso g) del Estatuto.

9) - Regularización del término de los mandatos institucionales de las autoridades de la Asociación [conforme art. 25, último párrafo del Estatuto].

10) - Elección del Presidente, los Vicepresidentes y los integrantes del Comité Ejecutivo [conforme art. 25º, inciso c) y art. 30º, apartado 2, inciso o) del Estatuto].

11) - Elección del Presidente, el Vicepresidente y los integrantes del Tribunal de Ética [conforme art. 25º, inciso d) y art. 30º, apartado 2, inciso p) del Estatuto].

12) - Elección del Presidente, el Vicepresidente y los integrantes del Tribunal de Disciplina [conforme art. 25º, inciso d) y art. 30º, apartado 2, inciso p) del Estatuto].

13) - Elección del Presidente, Vicepresidente y los integrantes del Tribunal de Apelaciones [conforme art.25º inciso d) y art. 30º, apartado 2, inciso p) del Estatuto].

14) - Elección de los integrantes de la Comisión Electoral y de la Comisión de Apelaciones Electoral [conforme art. 25º, inciso e) y art. 30º, apartado 2, inciso r) del Estatuto].

15)- Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora [conforme art.25º, inciso f) y art. 30º, apartado 2, inciso q) del Estatuto].

16) - Modificaciones estatutarias [conforme art. 25º, inc a); art.30º, apartado 2, inciso k) y art.32º, apartado 1, del Estatuto]:

Título I, art. 1º, apartados 1 y 2;

Título IV, art. 35º apartado 7; y,

Título IX, art. 93º, apartados 1 y 2].

17) - Modificaciones al Código Disciplinario [conforme art. 25º, inc. a); art. 30º, apartado 2, inciso k) y art. 32º, apartado 1, del Estatuto]: Nuevo texto.

18) - Modificaciones del Código de Ética [conforme art. 25º, inc a); art. 30º, apartado 2, inciso k) y art. 32º, apartado 1, del Estatuto]: Nuevo texto.

Así quedó conformado el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino

Miembros integrantes

Presidente :

Sr. Claudio Fabián Tapia

Vicepresidentes :

Sr. Juan Román Riquelme

Sr. Ignacio Villarroel

Sr. David Luis Garzón

Sr. Carlos René Oscar Montaña

Sr. Gabriel Mariano Greco

Sr. Javier Treuque

Secretario General :

Sr. Víctor Blanco Rodríguez

Prosecretario General :

Sr. Luciano Miguel Nakis

Secretario Ejecutivo :

Sr. Luis María Chebel

Prosecretario Ejecutivo :

Sr. Maximiliano Levy

Tesorero :

Sr. Pablo Ariel Toviggino

Protesorero :

Sr. Jorge Luis Barrios

Vocales :

Sr. Mariano Hernán Cowen

Sr. Luis Fabián Berlanga

Sr. Gonzalo Luis Belloso

Sr. Cristian Ariel Malaspina

Sr. Marcelo Luis Ángel Moretti

Sr. Francisco Javier Marín

Sr. Marcelo Rodolfo Achile

Sr. Guillermo Eduardo Raed

Sra. María Sylvia Jiménez

Sr. Cristian Brian Prendes

Miembros suplentes

Vocales :

Sr. Eduardo Juan Spinosa

Sr. Juan Manuel Cavagliatto

Sr. Ignacio Enrique Astore

Sr. Luis Fabián Artime

Sr. Dante Walter Majori

Sr. Jorge Ernesto Miadosqui

Sr. Javier H. Méndez Cartier

Sr. José Luis Coutinho

Sr. Carlos Daniel Pandolfi

Sr. Mario Javier Echevarría